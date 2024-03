’Un’amicizia per vivere’ La mostra "Un'amicizia per vivere" alla galleria degli Antichi Forni racconta la vita di Enzo Piccinini, medico chirurgo prematuramente scomparso. Realizzata in forma multimediale, è organizzata dal Centro Nuova Cultura di Macerata con il patrocinio dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Macerata. Ingresso libero.