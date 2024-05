Unione montana, ok al terzo mandato

L’Unione montana dei Monti Azzurri apre al terzo mandato amministrativo. Su proposta di tutti i sindaci dei 15 Comuni che fanno parte dell’Ente è stato infatti modificato lo Statuto nell’articolo 13, quello che è relativo alla carica di presidente. Il nuovo testo recita così: "Il presidente non è rieleggibile per più di tre mandati consecutivi". In precedenza erano previsti invece "due mandati consecutivi". La modifica dello Statuto è stata pubblicata sul Bur della Regione Marche ed è pronta a entrare in vigore fin dalla tornata elettorale dell’8 e 9 giugno, quando andranno al voto ben 12 Comuni del territorio dei Monti Azzurri. In pratica tutti tranne Tolentino, San Ginesio e Penna San Giovanni.

Nella motivazione che ha portato al cambiamento statutario i sindaci hanno evidenziato che "la modifica appare necessaria poiché l’Unione montana è costituita da quindici Comuni, quattordici dei quali sono piccoli enti con popolazione inferiore a cinquemila abitanti. Per questi la recente normativa nazionale ha abolito il limite del secondo mandato consecutivo e quindi sembra un’incongruenza non prevedere la possibilità del terzo mandato consecutivo anche per il presidente dell’Unione montana".

Da qui la ratifica all’unanimità. Attualmente alla guida dei "Monti Azzurri" c’è Giampiero Feliciotti, il cui secondo mandato scade con le elezioni di giugno 2024.

Lui ha dato la propria disponibilità a continuare il lavoro portato avanti in questi anni e i sindaci del territorio gli hanno già rinnovato la loro fiducia, riconoscendogli la capacità di aver ottenuto importanti risultati amministrativi (questa Unione montana, fra l’altro, è l’unica delle Marche ad aver acquisito un finanziamento di circa sette milioni di euro per la Green community). Feliciotti si candiderà a sindaco del Comune di Camporotondo; una volta eletto, anche solo come consigliere comunale, potrà essere riconfermato presidente dei Monti Azzurri.