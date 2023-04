Uno show con Paris per regalare un sorriso ai malati

Un sorriso per i più piccoli colpiti dalle malattie. A regalarlo Andrea Paris, l’attore e comico vincitore di ‘Tu si que vales’ 2020, che intratterrà il pubblico del cineteatro Conti nella serata del 30 aprile (21.30), quando andrà in scena ‘Apparis scomparis’, spettacolo organizzato nell’ambito di ‘Civitanova città dell’infanzia’, dall’assessorato ai Servizi sociali, ‘Omphalos autismo e famiglie’ e ‘Progetto Gaia onlus’, realtà quest’ultima nata dall’unione tra le famiglie dei bambini ricoverati al reparto di Oncoematologia dell’ospedale Salesi di Ancona. Ad offerta libera, il ricavato della serata sarà devoluto alle due associazioni attive nell’ambito di progetti di ricerca, corsi di formazione e varie attività funzionali ad un maggiore benessere delle famiglie costrette a fare i conti con gravi problematiche sanitarie dei piccoli. Ieri mattina, a palazzo Sforza, si è svolta la conferenza di presentazione dell’iniziativa alla presenza dell’assessore Barbara Capponi, del presidente di Gaia Filippo Marilungo e di Kety Paglialunga di ‘Omphalos’. "E’ un orgoglio questa sinergia", ha spiegato Capponi. "Ben venga l’unione", le parole di Marilungo. "Siamo cresciuti – ha concluso Paglialunga – nella speranza di non far sentire sole le famiglie".

Francesco Rossetti