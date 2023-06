Ventitré Confraternite al ’Settimo Cammino’ oggi nella città alta

Ben 23 Confraternite delle Marche, con 135 confratelli e relativa mantellina che le contraddistingue, prenderanno parte oggi pomeriggio, a Civitanova Alta, al "Settimo Cammino" di queste gloriose associazioni religiose laicali, organizzato per i 500 anni di storia della Confraternita civitanovese del SS. Sacramento, che vanta una propria Chiesa (tenuta aperta in questi ultimi 59 anni dal Priore Tullio Bizzarri, oggi onorario), un Museo della Confraternita ed un Villaggio della solidarietà (sotto il Pincio) al servizio delle famiglie più deboli. Si tratta esattamente di Confraternite che giungeranno da Grottazzolina (Maria SS. Addolorata), Montecosaro (SS. Sacramentosuffragio e Maria Madre SS. della Misericordia), Petriolo (SS. Sacramento), Potenza Picena (Corpus Christi e Della Morte e Orazione), Fermo (Arciconfraternita Sacra Spina e SS. Sacramento), Capodarco di Fermo (SS. Sacramento), Penna San Giovanni (SS. Rosario), Civitanova (SS. Sacramento, fondata il 7 gennaio 1523), Corridonia (SS. Sacramento, Nostra Signora di Guadalupa), Colbuccaro (SS. Sacramento), Monterubbiano (SS. Sacramento), Monte Urano (SS. Sacramento), Mogliano (del SS. Sacramento), Campofilone (della Pietà), S. Elpidio a Mare (Maria della Misericordia e SS. Sacramento), Sant’Angelo in Potano (San Nicola), Monte San Giusto-Villa San Filippo (SS. Sacramento), Monterinaldo (SS. Sacramento e Rosario). Saranno presenti alle celebrazioni ed alla sfilata nel centro storico, accompagnata dalla musica della banda di Montecosaro, Gioventù dell’Annunziata, anche il presidente nazionale delle Confraternite italiane Salvatore Bisignano (diocesi di Altamura-Gravina) ed il vice presidente Augusto Sardellone della diocesi di Lanciano-Ortona. Alle ore 19 l’arcivescovo di Fermo, Rocco Pennacchio, celebrerà la messa a San Paolo.

Ennio Ercoli