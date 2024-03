Vigilia di Ferragosto unica insieme a De Gregori

Un altro grande nome animerà l’estate portorecanatese. Si tratta dell’eterno e storico cantautore Francesco De Gregori che, a distanza di oltre due anni dall’ultimo tour solista, tornerà finalmente in concerto con la sua band per più di 20 date, portando la sua musica in tutta la Penisola. E il tour farà tappa anche all’arena Beniamino Gigli di Porto Recanati il 14 agosto, alle ore 21. Il concerto è organizzato da Elite Agency Group e Alhena Entertainment, in collaborazione con il Comune di Porto Recanati. Sul palco, il cantautore romano proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla. Aprirà tutti i suoi concerti Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour del cantautore romano, la prima volta nel 1993. Ma intanto la data portorecanatese è una notizia non di poco conto, visto che l’ultimo tour di Francesco De Gregori con la sua band è stato nella primavera del 2022 nei club. Dal 18 giugno 2022 (stadio Olimpico di Roma) fino al 23 dicembre 2023 (Palazzo Dello Sport di Roma) si è esibito condividendo il palco con Antonello Venditti. Dall’unione artistica dei due cantautori è nato l’album live "Il concerto" (Columbia Records /Sony Music). I biglietti sono già disponibili da ieri pomeriggi sui circuiti online di TicketOne, Ciaotickets e Vivaticket. Per info e prenotazioni, chiamare i numeri telefonici: 0871685020 e 0859433361.

Giorgio Giannaccini