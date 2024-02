Lube, ecco l’accordo: ampliamento e 30 assunzioni

Treia (Macerata), 8 febbraio 2024 – Il presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, e il sindaco, Franco Capponi, hanno sottoscritto la bozza per l’accordo di programma tra la Provincia e il Comune di Treia che consentirà alla Lube di ampliare il proprio stabilimento produttivo in località San Marco Vecchio, assumendo 30 nuovi dipendenti, realizzando contestualmente aree verdi, marciapiedi e una rotatoria per agevolare la viabilità, che saranno a servizio di tutta la collettività.

«Siamo molto contenti di aver superato l’impasse che si era creata nel corso degli anni – ha commentato Parcaroli – e ringrazio i tecnici della Provincia per il lavoro fatto in sinergia con gli uffici del Comune di Treia, il sindaco Capponi e la Lube. Questo sviluppo, oltre a permettere a una solida realtà produttiva del nostro territorio di crescere ancora e potenziare l’occupazione, consentirà di realizzare infrastrutture, come rotatorie e marciapiedi, a servizio della collettività".

Nell’accordo s i prevede che la Lube, oltre all’ampliamento del suo stabilimento, dovrà progettare e realizzare il marciapiede sul lato destro (direzione Villa Potenza) della strada provinciale Settempedana 361 per lo sviluppo che va dalla Villa Leonardi fino all’incrocio con via dell’Industria, ma anche progettare e realizzare la rotatoria prevista sull’incrocio stesso. "L’amministrazione comunale di Treia ha agevolato enormemente quest’opera di ampliamento – ha aggiunto il sindaco Capponi – in collaborazione con l’ufficio tecnico comunale e della Provincia, soprattutto per la possibilità di migliorare la viabilità dell’area con la realizzazione di nuovi marciapiedi su due lati e una nuova rotatoria che favorirà le maestranze della Lube, agevolando il traffico delle oltre mille automobili che quotidianamente percorrono quel tratto stradale. Per questo interesse pubblico e generalizzato il Comune destinerà tutti gli oneri di urbanizzazione alla realizzazione delle opere pubbliche e ulteriori risorse dal bilancio comunale per la completezza e la buona qualità di queste opere. Sono molto soddisfatto di questo obiettivo raggiunto che rende da una parte sempre più competitiva la Lube e dall’altro consente opere di miglioramento della vivibilità grazie ai progettisti Lube e alla grande collaborazione tra gli uffici comunali e quelli provinciali che in tempi ristrettissimi hanno realizzato l’accordo di programma".

«La bozza di accordo sottoscritta tra Provincia e Comune ci rende molto orgogliosi perché, da un lato, mira a favorire la crescita occupazionale, dall’altro interviene per migliorare in maniera sensibile la viabilità del territorio", ha concluso il consigliere provinciale Andrea Mozzoni.