Macerata, la maggioranza: "Intitoliamo una via o un parco a Silvio Berlusconi"

Macerata, 27 giugngo 2023 – Una via nel nome di Silvio Berlusconi, per onorarne la memoria: questa la proposta targata gruppo consiliare di Forza Italia di Macerata, sotto forma di ordine del giorno urgente, che sarà discusso domani in aula. I firmatari invitano l’amministrazione comunale a intitolare “una via, un viale, un parco o comunque un’area o spazio pubblico di primaria importanza alla memoria di Silvio Berlusconi”, scomparso il 12 giugno. Nell’atto si ripercorre la carriera politica e imprenditoriale del Cavaliere, oltre al suo ruolo nell’editoria, nella produzione cinematografica e nell’ambito sportivo, come presidente del Milan. “A buon titolo – si legge nel testo – può considerarsi un visionario, perché è stato capace di innovare, come nessuno aveva mai fatto prima, il mondo dell’imprenditoria, della comunicazione, dell’informazione, dello sport e della politica”.

Nei giorni scorsi anche Gianluca Pasqui, commissario FI e vicepresidente del consiglio regionale Marche, aveva invitato tutti i Comuni a intitolare uno spazio pubblico a Berlusconi. “Qualcuno già ha iniziato, penso a Corridonia, anche in altri Comuni si sta ragionando. Credo che meriti questo riconoscimento, è stato leader in tanti settori, un uomo partito da zero poi vincente ovunque abbia operato. Al di là dei colori politici, vorrei vedere tutti i Comuni coinvolti – si augurava Pasqui -. Mi dispiacerebbe se l’intitolazione venisse votata solo dove governa il centrodestra. Do quindi per scontato che in città come Civitanova, Camerino, Macerata o Potenza Picena ci sia l’intitolazione. Mi meraviglierei molto se non si riconoscesse in Italia un uomo che ha regalato tanti successi al popolo, e questo va oltre la tessera di un sindaco o assessore”.

La proposta maceratese è firmata dai consiglieri di Forza Italia Sandro Montaguti (capogruppo) e Barbara Antolini e da altri esponenti della maggioranza: Andrea Blarasin, Giordano Ripa, Pierfrancesco Castiglioni, Giovanni Pianesi, Lorella Benedetti, Romina Leombruni, Cristina Cingolani, Marco Bravi, Claudio Carbonari, Antonella Fornaro, Francesco Luciani, Aldo Alessandrini