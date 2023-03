Challenge Cup, Giuliani trionfa con il suo Olimpiakos Pireo

"Un grande risultato, dopo 18 anni l’Olimpiakos torna a vincere una coppa europea. Grazie al club, al mio staff e ai giocatori per lo splendido lavoro fatto. Grazie anche a tutti i tifosi che hanno creato un’atmosfera pazzesca". Sono state le prime parole del coach Alberto Giuliani dopo aver vinto ad Atene la Challenge Cup, una delle competizioni europee per Club. Battuto per 3-0 il Maccabi Tel Aviv nel match di andata, la formazione del Pireo si è ripetuta in casa con un altro secco 3-0: 25-16, 25-21 e 25-16. Nulla da fare per gli israeliani che hanno dovuto chinare il capo di fronte alla superiorità del sestetto di coach Giuliani. Per il tecnico di San Severino è la prima Challenge Cup, seconda coppa europea della sua carriera dopo la Cev vinta nel 2009-2010 con la formazione di Cuneo. Giuliani in panchina e Travica palleggiatore vinsero insieme lo scudetto con la Lube nella stagione 2011-2012. Quest’anno si sono ritrovati in Grecia e stanno spingendo l’Olympiakos Pireo al vertice del campionato. Inoltre, Giuliani è stato nominato di recente anche Commissario tecnico della Nazionale di pallavolo della Turchia.

m. g.