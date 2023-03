Frena l’Elpidiense Cascinare, il Camerino si avvicina alla vetta

In Prima categoria il Montecosaro frena la corsa della capolista Elpidiense Cascinare e il Camerino ne approfitta per portarsi a 4 punti dalla vetta. Le prime due della classe stanno facendo un campionato a sé. Da segnalare le proteste del Portorecanati per le espulsioni di Petrini (23’ st) e di Leonardi (25’ st) quando il risultato era sull’1-1. Vittoria in rimonta dell’Urbis Salvia che con la doppietta di Curzi supera la Settempeda. In fondo alla classifica un punto a testa per Sarnano, pareggio a Castelraimondo, e per il fanalino di coda Cska Amatori Corridonia raggiunto nella ripresa dall’Appignanese. È appassionante la lotta per il primo posto quando mancano cinque giornate alla conclusione: nel prossimo turno la leader Elpidiense Cascinare farà visita al Portorecanati mentre il Camerino giocherà in casa contro il Cska Amatori Corridonia.

Questi i risultati e i marcatori della 15ª giornata di ritorno. Camerino-Portorecanati 3-1 (32’ rig. Ferro, 43’ Montecchia, 41’ st Duca, 48’ st Aquilanti); Cska Amatori Corridonia-Appignanese 1-1 (10’ Giuli, 4’ st Medei); Elfa Tolentino-Cingolana San Francesco 0-1 (23’ Simoncelli); Elpidiense Cascinare-Montecosaro 0-0; Esanatoglia-Caldarola 1-0 (36’ st Gjuci); Folgore Castelraimondo-Sarnano 2-2 (14’ e 38’ rig. Bisbocci, 35’ Ndiour, 37’ Ferrero); Urbis Salvia-Settempeda 2-1 (38’ Ulissi, 10’ st e 36’ st Curzi); Vigor Montecosaro-Montemilone Pollenza 0-0.

Classifica. Elpidiense Cascinare 60; Camerino 56; Appignanese 48; Settempeda 45; Folgore Castelraimondo 38; Portorecanati 37; Vigor Montecosaro 35; Montemilone Pollenza 32; Caldarola 31; Urbis Salvia 30; Elfa Tolentino 29; Esanatoglia 27; Cingolana San Francesco 26; Montecosaro 22; Sarnano 16; Cska Amatori Corridonia 14.