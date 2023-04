Gianfelici: "Crediamo nei playoff C’è da battere l’Azzurra Colli"

Il sogno playoff del Valdichienti Ponte ancora non è svanito, e la vittoria di misura ottenuta nel derby contro il Montefano ha dato nuova linfa agli uomini di mister Bolzan che ora si giocheranno tutto nel rush finale dove ad attenderli ci saranno prima l’Azzurra Colli, poi il Porto Sant’Elpidio. "Dobbiamo preparare al meglio la prima sfida – ha sottolineato il diesse verdefluo Daniele Gianfelici – siamo consapevoli che per noi vale molto in quanto l’obiettivo è tenere accesa la speranza di raggiungere i playoff, sarà quindi un vero e proprio scontro diretto".

L’alta quota oggi è lontana tre lunghezze, una distanza colmabile nel caso arrivassero due successi consecutivi. "Vincere contro il Montefano – ha ribadito – è stato fondamentale sotto molti aspetti, innanzitutto perché è stato un successo di un gruppo, compreso lo staff, che voleva fortemente i tre punti. L’unica nota negativa è stato il rosso dato a Passewe, ne prendiamo atto e dispiace perché era stato protagonista di una grande prova".