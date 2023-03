Jesi tosta, la Virtus di più Lo strappo solo nel finale

Un’irriducibile Taurus Jesi ha messo alla frusta la Virtus, che solo nelle ultime battute è riuscita a scrollarsela di dosso dopo 36’ di equilibrio. Dodicesimi in classifica, gli ospiti venivano da eccellenti prestazioni ma nessuno immaginava alla vigilia una loro resistenza. Le due squadre si ritroveranno quasi sicuramente di fronte ai playoff. A 4’ dalla fine il tabellone recitava 70-70. Ma un parziale di 12-2, confezionato in gran parte da Ciarpella, ha fissato il risultato sull’82-72 scacciando la paura. Importante in quelle ultime fasi anche il contributo di Bazani. I tre parziali (20-19, 46-40, 60-55) raccontano un match condotto per larghissimi tratti da una Virtus tuttavia incapace di decollare. Massimo vantaggio: 11 punti (52-41 al 22’). I tabellini: Landoni 22, Monacelli 16, Ciarpella 16, Vallasciani 10, Bazani 6, Tyrtyshnik 6, Rosettani 4, Botteghi 2. N.e. Fermani e Ribichini.