La Feba non sbaglia un colpo

Che la Feba vincesse in casa dell’Orvieto era nell’ordine naturale delle cose, con tutto il rispetto per le umbre. Ecco allora che a far rumore è stata la caduta della capolista Senigallia, picconata in casa dal Perugia. Un’eccellente notizia per le momò che, se non scivoleranno mai nelle ultime tre fatiche della regular season (a cominciare da domenica: big-match casalingo col Senigallia, già battuto a domicilio), potranno chiudere al vertice la prima fase della stagione: un mezzo miracolo, visto come s’erano messe le cose in autunno con i tre ko accumulati. Approcciare davanti a tutte la fase a orologio vale un mezzo pass per le finali nazionali. Detto questo, c’è da chiosare che a Porano (l’Orvieto gioca lì) la Feba non ha incantato. Almeno nel 1° tempo, chiuso spalla a spalla con l’ultima della classe. Poi la squadra s’è distesa: 47-60 al 30’ e 53-70 all’ultima sirena. "Merito della difesa più arcigna e dei nostri canestri in contropiede" ha commentato a fine partita il coach Iris Ferazzoli. Nel marcatore è stato fondamentale l’apporto del solito trio Jaworska-Malintoppi-Binci, che ha messo a segno 51 dei 70 punti segnati dalla squadra.