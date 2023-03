La Sios Novavetro chiama i tifosi In palio la B nella gara con Fano

Il campionato regionale di serie C maschile è giunto all’epilogo. E che epilogo! Sabato, alle 18, la Sios Novavetro San Severino e la Virtus Fano si giocano la promozione in B con un’autentica finalissima, valida come ottava e ultima giornata della "post season". La squadra di casa si presenta all’appuntamento da prima in classifica, con 2 punti di vantaggio sulla formazione fanese. Chi vince sale di categoria. I settempedani, in verità, hanno un leggero vantaggio sugli avversari, potendosi accontentare anche di una sconfitta per 3-2.

La Virtus sarà agguerritissima, ma la Sios Novavetro di coach Adriano Pasquali – dopo un’intera stagione da prima della classe – non vuole certamente scendere dal carro dei vincitori e, soprattutto, vuole coronare il sogno di riportare la pallavolo locale in serie B colmando così un’assenza che dura da quasi 25 anni, dall’epoca allenata da Alberto Giuliani che da San Severino mosse i primi passi nel mondo della pallavolo ad alti livelli.

"Sabato avremo bisogno di tutto il supporto del pubblico – dicono i ragazzi della Sios Novavetro – come lo scorso anno, quando 700 persone urlarono incessantemente dall’inizio alla fine durante quella maledetta finale play off persa proprio contro la Virtus (che poi rinunciò alla B; ndr). Invitiamo tutti a essere presenti, a portare trombette, tamburi, nonni, zii e tutto ciò che può servire per sostenere la squadra nei momenti di difficoltà, per gioire insieme nei momenti di felicità e soprattutto per provare a scrivere insieme la storia. Pronti a scatenare l’inferno".

