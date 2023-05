Tennis under 16: a Tolentino il pass per il successo

Anche quest’anno si svolgerà a Tolentino il più importante torneo europeo under 16, maschile e femminile, di singolare e di doppio: il prestigioso Tennis Europe categoria 1 (la più alta). Il circolo di zona Pace, da domani a domenica 4 giugno, ospiterà 128 giocatori, under 16 appunto, provenienti da tutto il mondo. Domani e domenica si svolgeranno le qualificazioni ai tabelloni principali, che inizieranno lunedì per concludersi con le finali il weekend successivo. Oltre al programma giornaliero dei matches, sono previste serate culturali, musicali ed enogastronomiche. La manifestazione è stata presentata dal presidente e direttore tecnico dell’associazione Tennis Tolentino, il maestro Marco Sposetti, con il sindaco Mauro Sclavi, la vicesindaco Alessia Pupo, il presidente della Fit (federazione italiana tennis) Marche, Emiliano Guzzo, il vicepresidente Coni Marche, Giovanni Torresi, e il vicepresidente Assm, Roberto Lombardelli. "Una conferma che ci riempie di orgoglio – ha detto Sposetti - e vede la partecipazione di 17 nazioni con tennisti e tenniste che arrivano anche da fuori Europa. Molto complessa la logistica che vede il coinvolgimento di tutti gli hotel per giocatori, coach e accompagnatori". "Questo torneo – ha aggiunto Guzzo - è il preludio del professionismo. Un tennis di grande livello che divertirà gli appassionati e non solo. Lavoriamo affinché le Marche continuino ad essere considerate leader nel tennis. Questo circolo che è un fiore all’occhiello a livello nazionale, è un po’ anche casa della federazione visto che veniamo per i nostri raduni regionali. Stiamo lavorando per portare il prossimo anno una manifestazione importante come la Fed Cup o un torneo internazionale con un montepremi rilevante". "Il circolo di Tolentino è anche punto di aggregazione. Ci auguriamo che le persone che vengono per il tennis poi tornino per scoprire i nostri paesaggi e il patrimonio artistico e culturale", ha evidenziato Torresi. "Queste iniziative fanno vivere il territorio e lo fanno conoscere", ha ribadito il sindaco Sclavi. "La riconferma del torneo apre un percorso virtuoso che unisce la pratica sportiva di livello e il turismo – ha concluso la vicesindaco Pupo -. Inoltre questa manifestazione è l’anticipo della Festa dello sport, che celebreremo domenica 4 giugno".

Lucia Gentili