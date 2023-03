Tortelli dopo la vittoria a Jesi: "Maceratese, c’è ancora da pedalare"

"C’è ancora da pedalare fino a quando non saremo al sicuro". Paolo Tortelli, jolly della Maceratese, non molla dopo la vittoria a Jesi. "Siamo felici – aggiunge – per il risultato e per la prova, ma non si può mollare di un centimetro". A Jesi i biancorossi hanno colto 3 punti importanti. "È stata una gara aperta, l’abbiamo sbloccata subito e siamo stati più coraggiosi nei primi minuti. La svolta è arrivata quando siamo tornati in vantaggio appena un minuto dopo il loro pareggio". Domenica all’Helvia Recina si sfideranno Maceratese e Chiesanuova, squadre impegnate a mettersi al riparo da brutte sorprese. "La classifica è condizionante, noi però dovremo sfruttare la maggiore tranquillità derivante dalla vittoria sui leoncelli. Comunque sia dovremo anche fare la nostra gara sapendo che dall’altra parte ci sarà un avversario organizzato, quadrato e da prendere con le pinze". Nel girone di ritorno la Maceratese ha perso con Atletico Gallo e Castelfidardo, ma ha dato la sensazione di una squadra sicura di sé, che avrebbe potuto recitare un ruolo di primo piano se fosse partita sin dall’inizio con questa rosa. "C’è rammarico in tal senso, però se avessimo avuto 4 punti in più, quelli che meritavamo contro Osimana e Azzurra Colli, avremmo potuto lottare per i playoff. La Maceratese ha mostrato continuità e soprattutto di avere le carte in regola per fare male a chiunque. Adesso dobbiamo continuare su questa strada senza sbagliare nulla".