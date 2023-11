Smascherata la banda dei ladri di auto: 22 Volkswagen rubate

Ancona, 4 novembre 2023 – Smascherata la banda delle auto: colpivano in tutto il centro Italia, prevalentemente nelle Marche, ad Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro Urbino e Fermo. Ma anche a Teramo e Ravenna. In manette due pugliesi di 26 e 29 anni ritenuti i principali indagati di numerosi furti aggravati (e continuati) in concorso.

Una raffica di furti iniziata a febbraio 2023 con un modus operandi consolidato. Ben 22 le Volkswagen rubate: il primo blitz dei criminali pugliesi era avvenuto proprio a febbraio di quest’anno, a Senigallia. Poi, Ancona, Marotta di Mondolfo (Pesaro Urbino), Riccione (Ravenna), Gabicce Mare (Pesaro Urbino), Altidona (Fermo), Molfetta (Bari), San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Grottammare (Ascoli Piceno), Giulianova e Martinsicuro (Teramo) e Roma.

Nella notte del 18 settembre 2023, gli indagati – oggi dietro le sbarre – si erano resi responsabili del furto di una Volkswagen Golf, a Marina di Altidona (Fermo). Alle 5 di stamattina, la Squadra mobile di Ancona ha eseguito 7 perquisizioni (in collaborazione con il commissariato di Senigallia, Foggia e Cerignola) prima di dare esecuzione all’ordinanza cautelare.