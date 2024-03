Parità di genere e diritti delle donne: così Pesaro celebrerà l’8 marzo 2024

Pesaro, 7 marzo 2024 - Mimosa, eleganza ma soprattutto femminilità saranno queste le parole chiave per Pesaro nella giornata internazionale delle donne di venerdì 8 marzo. Tanti gli appuntamenti, le iniziative, i momenti istituzionali e di condivisione per ribadire ed elogiare l'importanza ed il privilegio di essere donna. “Sarà una carrellata di eventi per sottolineare la necessità di azioni concrete sulla parità di genere, per la tutela dei diritti delle donne, per la loro libertà e per la loro autodeterminazione – affermano Camilla Murgia, assessora alla Crescita e alla Gentilezza e Francesca Frenquellucci, assessora all’Innovazione e Partecipazione -. Anche quest’anno, il Comune è impegnato con diversi momenti che si snoderanno fino a sabato”.

Ma la giornata principale sarà l’8 marzo che partirà con un primo appuntamento alle ore 10,30 nella sede di ‘Pesaro Studi’ dove l’assessore Francesca Frenquellucci e Camilla Murgia consegneranno delle borse di studio a delle studentesse di ingegneria dell’Univpm e Uniurb. ‘8 marzo perchè? Scopriamolo insieme’, questo il titolo del secondo appuntamento che alle 11 all’Istituto Antonio Cecchi ci sarà ad attendere il pubblico i ragazzi dell’Istituto assieme all’Associazione Percorso Donna e al coro ‘Bella Ciao’ di Spi Cgil.

nel tardo pomeriggio sarà il portico di Via San Francesco ad illuminarsi di giallo, una proposta del Presidente del Consiglio Comunale Marco Perugini proprio per far riflettere e sensibilizzare sul tema della parità di genere e autodeterminazione delle donne. Anche la magica biosfera ci regalerà tanta emozione con lo spettacolo ‘Raccolte per non dimenticare', una proiezione pensata ad hoc in cui i 2 milioni di led si coloreranno per rappresentare 7 immagini di 7 donne che hanno segnato la storia del territorio.

Inoltre la stessa proiezione si ripeterà anche alle 19, alle 21 e alle 23. Per l’occasione sarà anche Via Mazza la protagonista alle 17,30 che tra suoni, immagini e parole di ‘Per via delle donne’, un’iniziativa promossa dal Comune con il Liceo Mengaroni, L’ente Olivieri, Associazione Zoe e il Centro antiviolenza ‘Parla con noi’, esporrà totem dedicati ad importanti figure femminili. Nell’occasione l’entrata al Museo Oliveriano sarà libera e gratuita come l’accesso alla mostra. Ultimo appuntamento per venerdì con la presentazione del podcast ‘DiClassica’ alle 18,30 al ‘Gra’, un evento di lancio di questo progetto che prevederà l’uscita di 8 puntate dedicate a 8 straordinarie figure femminili della storia della musica.

Nel pomeriggio ci sarà una performance di danza contemporanea a cura di Masako Matsushita sulla musica di Reeling di Julia Wolfe e, a seguire, dj set di musica classica. Previsto collegamento in diretta con il programma Caterpillar di Rai Radio2.

Alle 20 si potrà partecipare ad una cena conviviale dell’UDI in via Martini 27. Le celebrazioni si spingeranno fino a sabato 9 marzo dove alle 18 alla Stazione Gauss con la rassegna ‘Donne per via’, promossa da Percorso Donna, l’autrice Loredana Rotondo racconterà “La storia di Cristina Trivulzio di Belgiojoso”, donna indipendente e all'avanguardia. Dialogano con Rotondo: Mariangela Siepi, Lucia Ferrati e Laura Martufi. Seguirà, alle ore 20, la cena #Binario8, solo su prenotazione al 331.7312514. Altra novità, l’8 marzo tutta la rete museale di ‘Pesaro musei’ offrirà l’ingresso gratuito a tutte le donne.