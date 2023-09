Allerta meteo gialla nelle Marche: venti di burrasca e mare agitato

Ancona, 23 settembre 2023 – Un week-end all'insegna della pioggia e del vento sarà quello del 23 e del 24 Settembre 2023. Scatta l'allerta meteo della Regione Marche dalle 00:00 del 24 Settembre fino alle 00:00 del 25 Settembre. Uguale allerta quella segnalata in Emilia Romagna.

La Protezione Civile ha emanato un'allerta meteo valida fino al 25 Settembre 2023: "Venti forti nord-orientali, mare molto mosso e locali temporali di forte intensità lungo la costa".

E in particolare sono previsti venti forti per le aree collinari e costiere settentrionali, per le aree interne e centrali e per le aree costiere settentrionali. Allerta gialla anche per i temporali, che riguarderanno tutta la regione fatta eccezione le aree interni meridionali.

Scrive la Protezione Civile nel bollettino: "Venti forti nord-orientali con raffiche fino a burrasca. Durante le ore notturne ed al primo mattino temporali localmente di forte intensità sulla fascia basso-collinare e costiera. Mare molto mosso o agitato."

E' consigliata la massima prudenza.