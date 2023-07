Caldo record nelle Marche, due giornate da bollino rosso. Allerta massima ad Ancona

Ancona, 18 luglio 2023 - Allerta massima anche nel capoluogo, nel giorno più caldo dell'anticiclone Caronte, con 23 città da bollino rosso. Già giovedì i capoluoghi con livello massimo di allerta scenderanno a 18, secondo quanto indica l'ultimo bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore. Ma oggi, su 27 capoluoghi monitorati, sono 20 le città con allerta 3 tra cui il capoluogo marchigiano Ancona. Stessa previsione record per domani e giovedì quando Ancona resterà da bollino rosso Ancona. Dunque tre giorni di allerta massima nel capoluogo dorico.

Allerta caldo per temperature estreme

Il bollettino per le ondate di calore emesso questa mattina dal centro funzionale della protezione civile regionale delle Marche e valido da oggi fino a tutto giovedì, conferma il pericolo da ondata di calore previsto di livello rosso tutte le principali città delle Marche per tre giorni La giornata di domani, mercoledì, viene confermata come quella più critica: nelle città dell'entroterra a fronte di picchi di temperatura effettiva di +39 gradi si avranno infatti picchi di temperatura percepita fino a 41. Per temperatura effettiva si intende quella dell'aria misurata all'aperto, all'ombra, in condizioni di ventilazione naturale e a 2 metri dal suolo (non quella indicata dal termometro della macchina, né di certi tabelloni informativi).

Giovedì è previsto un miglioramento, con un abbassamento di qualche grado delle temperature massime, ma anche vista la situazione pregressa il pericolo da ondata di calore rimane sul livello rosso. Restano quindi le condizioni di forte disagio già presenti che vanno affrontate con cautela riducendo, per quanto possibile, l'esposizione al rischio di colpi di calore.

Il caldo soffocante di questi giorni rende qualunque attività faticosa e rischiosa, oltre a favorire la proliferazione di insetti come le zanzare, da cui è importante proteggersi. Le alte temperature seccano anche i terreni, che non sono in grado di assorbire le grandi quantità di pioggia e quindi aumentano il rischio di allagamento. Ma ci sono anche i rischi per la salute, che possono comportare problemi alla pressione, ma anche all’intestino.

