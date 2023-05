Escursionista precipita e muore sul Gran Sasso

Teramo, 7 maggio 2023 - Ennesimo incidente in montagna: oggi un escursionista 50enne di Orvieto (in un primo tempo sembrava fosse marchigiano) è precipitato dalla Direttissima del Gran Sasso ed è morto. L'uomo è caduto dal lato teramano della vetta, precipitando dal canale Bissolati. Il tragico incidente è accaduto poco prima di mezzogiorno: inutili i soccorsi in elicottero del 118 teramano, che si è poi diretto all'ospedale dell'Aquila. Ma per l'escursionista ormai non c'era più nulla da fare.

La salma verrà portata all'ospedale di Teramo, per poi procedere agli accertamenti.

La vittima aveva raggiunto le vetta del Corno Grande e durante la discesa è stato visto cadere. Immediato l'allarme all'elicottero del 118 ma non c'è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri di Pietracamela .

Davide Di Giosafatte, presidente dee Guide Alpine d'Abruzzo, lancia un accorato appello: "Ora è troppo rischioso, oltre tutto c'è stata una grossa valanga nella Conca degli Invalidi, che testimonia la pericolosità della montagna".