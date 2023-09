It Alert nelle Marche, domani il test del sistema di allarme: chi riceve il messaggio

Ancona, 11 settembre 2023 – Sistema di allarme pubblico contro calamità naturali, gravi incidenti industriali e altre maxi emergenze: domani, martedì 12 settembre, arriva nelle Marche IT-Alert, il test col nuovo sistema di allarme pubblico.

Attorno alle 12 (il range orario fornito va dalle 12 alle 13) un messaggio di notifica verrà consegnato sui cellulari dei cittadini marchigiani e di tutti coloro che si troveranno sul territorio regionale, anche in transito veicolare.

Il sistema di allarme pubblico nazionale It Alert sarà sperimentato domani - 12 settembre - nelle Marche: chi riceverà il messaggio e a che ora

Una suoneria particolare accompagnerà il messaggio in cui sarà scritto, in italiano e in inglese, che si tratta soltanto di un test, un messaggio di prova.

In effetti la vera sperimentazione inizierà, anche nelle Marche, dal 2024: "È molto importante – aveva spiegato nei giorni scorsi l’assessore alla Protezione Civile Stefano Aguzzi – che i cittadini siano informati di questa iniziativa voluta dalle istituzioni europee e intrapresa dal Dipartimento di Protezione civile nazionale. Cosa accadrà quindi il 12 settembre? Non c’è nulla da temere e non si dovrà fare niente, tranne leggere il messaggio stesso.

Lo squillo, infatti, continuerà fino all’apertura del messaggio che conterrà l’avviso del test in atto e l’invito per tutti ad andare sul sito www.it-alert.it e compilare il questionario: non è un obbligo, ma le risposte fornite permetteranno di migliorare il sistema e di evidenziare eventuali falle nella ricezione".

Tutti i cellulari collegati a celle di telefonia mobile nelle Marche squilleranno contemporaneamente con un suono diverso rispetto a quello delle normali notifiche e riceveranno il ‘messaggio di prova’. Il servizio IT-Alert, una volta a regime, potrà essere attivato per informare direttamente i cittadini in caso di gravi emergenze imminenti o in corso. Non è necessario iscriversi né scaricare alcuna applicazione.

Sistemi simili vengono usati da anni in altri Paesi del mondo.

Restando sull’attualità, qualcosa di molto simile accade ogni giorni in Ucraina con gli allarmi antiaerei diffusi dal Ministero della Difesa che invia sms a tutti i cellulari agganciati in un determinato territorio.

Il test è stato fissato per il 12 settembre, una scelta della data non casuale, ma che non è legata all’anniversario dell’alluvione lungo la valle del Misa di un anno fa: "Più che pensare al triste anniversario – hanno detto Aguzzi e il direttore della Protezione Civile regionale, Stefano Stefoni – abbiamo deciso di farlo prima che iniziasse l’anno scolastico, evitando che quella notifica potesse comportare timori e tensioni. Una volta che il sistema sarà operativo dovrà essere pianificata anche l’attività delle istituzioni locali in merito e la popolazione sarà avvisata sui comportamenti da tenere in base ai messaggi ricevuti con campagne informative ad hoc. Ovviamente IT-alert è un servizio aggiuntivo a tutte le attività di prevenzione che ogni regione svolge già in autonomia".