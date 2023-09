It Alert Marche, che messaggio arriva oggi e cosa fare

Ancona, 12 settembre 2023 – È arrivato il giorno di It-Alert, il sistema di allarme nazionale che oggi alle 12 (fino alle 13 circa) farà suonare tutti i cellulari connessi nelle Marche. Si tratta di un test che servirà a raccogliere più informazioni sull’efficacia e la comodità del servizio, che opera attraverso una notifica particolare.

L’allarme che si riceverà sarà formato da due segnali: uno di tipo acustico e l’altro di tipo scritto. Il suono che attirerà l’attenzione è unico, simile a una sirena, in modo da distinguersi dalle normali suonerie; questo informerà il possessore del cellulare che il messaggio è arrivato. Se non si sente niente, è probabile che il telefono fosse in modalità silenziosa: in quel caso, come per una qualunque notifica, non si riceverà nessun suono.

Una volta acceso il telefono, gli utenti noteranno un messaggio di testo sullo schermo. Si tratta di una notifica di sistema, non un messaggio o un sms, e avrà come titolo ‘It-Alert’. Il contenuto del messaggio è molto semplice: chiarisce subito che si tratta di un test e non di una reale emergenza, spiega in breve lo scopo del sistema e invita a compilare il questionario per dare la propria opinione.

It Alert: cos'è il messaggio che arriva su tutti i cellulari

Cosa fare quando arriva la notifica

Quando arriva la notifica, quindi, la prima cosa da fare è non allarmarsi. Per spegnere la suoneria basterà accendere il telefono, dove si troverà il messaggio appena ricevuto. Una volta letto il contenuto, sarà possibile chiudere la schermata cliccando lo schermo, che confermerà la ricezione della notifica. Durante questa fase, fino a che non si toglie il messaggio, tutte le altre funzionalità del telefono saranno come bloccate. Questo perché, trattandosi di un avviso di emergenza, il sistema deve assicurarsi di essere letto da più persone possibili e di non essere liquidato come una notifica ordinaria.

A cosa serve il messaggio di It Alert

Lo scopo di questa prova non è tanto verificare se il sistema funzioni, quanto più raccogliere dati sull’andamento del servizio, in caso di errori o problemi tecnici. Dato che It-Alert invia la notifica tramite le antenne a cui sono collegati i telefoni, non ha modo di recepire alcun tipo di informazione sui cellulari e i loro proprietari. Per questo, l’unico modo che ha la Protezione civile di affinare il sistema e capire come sia realmente andato il test è leggere i risultati del questionario. Questo sondaggio viene trasmesso tramite link all’interno del messaggio prova, ma resta presente sul sito ufficiale di It-Alert in caso qualcuno non riuscisse ad aprire il collegamento. Il servizio è anonimo e gratuito e, per accedervi, non è necessario iscriversi o scaricare applicazione.

Cosa rispondere nel questionario

Le domande a cui si deve rispondere sono molto semplici, come a che ora e in che luogo ci si trovava al momento del test, se è stato facile riconoscere l’allarme e che sensazioni si sono provate durante la prova. Infine, si potrà esprimere la propria opinione sul servizio, che servirà alla Protezione civile anche per capire l’indice di gradimento dei cittadini.