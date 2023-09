It Alert Marche, messaggio su tutti i telefoni il 12 settembre

Ancona, 7 settembre 2023 – In attesa di essere attivo ufficialmente sul suolo nazionale, IT-Alert riceverà un’altra ondata di sperimentazioni (In Emilia Romagna il test è stato effettuato il 10 luglio scorso) in alcune regioni, tra cui le Marche.

Il 12 settembre infatti, dalle 12 alle 13 tutti coloro che si trovano sul territorio marchigiano prenderanno parte al test.

It-Alert è un sistema pensato per avvertire istantaneamente la popolazione, attraverso un messaggio sul cellulare, in caso di gravi emergenze in corso come un’alluvione eo un terremoto.

Durante una conferenza stampa di presentazione del test, l’assessore alla Protezione Civile Stefano Aguzzi e il direttore della Protezione civile Stefano Stefoni hanno voluto sottolineare l’importanza della comunicazione fra istituzioni e cittadini: “Bisogna avvisare più persone possibili di questo test, in modo tale da non causare preoccupazioni. Si tratta infatti di testare un nuovo servizio, che verrà poi messo a disposizione nel 2024, una volta terminate le verifiche necessarie. La prova di martedì sarà rivolta non solo ai residenti delle Marche, ma a tutti coloro che transiteranno nella zona in quella fascia oraria, come turisti o viaggiatori. In più, potrebbero essere allertati anche quelli che si troveranno al confine con altre regioni. La zona in cui opererà IT-Alert è un’area geografica, e quindi non legata ai confini politici: dato che segue le antenne, potrà capitare a qualche cittadino di ricevere la notifica anche se non si trova precisamente nelle Marche ma vicino. Il modo migliore per prepararsi al test è diffondere la notizia a tutti i nostri conoscenti e amici, per non farli preoccupare quando riceveranno questo bizzarro messaggio”.

A mezzogiorno, infatti, su ogni cellulare comparirà una notifica, simile a un messaggio, che spiegherà la prova. Il suono sarà subito riconoscibile e simile a una sirena, ma non rappresenta nessun pericolo.

Inoltre, non sarà necessario installare nessuna applicazione, perché il sistema è già predisposto in tutti i telefoni cellulari. Lo scopo del test sarà principalmente raccogliere feedback dalla popolazione, soprattutto in caso ci siano problemi o segnalazioni da fare, attraverso il questionario sul sito ufficiale.

Quando sarà attivo, IT-Alert andrà ad aggiungersi agli altri canali di allertamento generale per fatti di particolare gravità che possono intervenire nei nostri territori. In particolare, questo nuovo servizio allerterà su elementi calamitosi di grande rilevanza, come alluvioni, maremoti, collassi di dighe, attività vulcaniche, incidenti nucleari o precipitazioni intense.