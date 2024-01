IT-Alert oggi nelle Marche, dove e quando arriva il messaggio sui cellulari

Ancona, 31 gennaio 2024 – Proseguono le sperimentazioni di IT-Alert, sistema di allarme pubblico nazionale, che in questi giorni sta attraversando una terza fase di test. Dopo aver suonato in diverse regioni d'Italia, il 31 gennaio a mezzogiorno sarà il turno delle Marche, dove era già stato testato lo scorso settembre.

L'obiettivo di queste nuove prove è di aiutare i cittadini a riconoscere il sistema e familiarizzare con esso, e verificare l'efficacia di IT-Alert nel caso di rischi specifici su territori delimitati. In questo caso, l'emergenza riguarderà il collasso di una grande diga, nello specifico la diga di Rio Canale sotto il comune di Massignano, in provincia di Ascoli Piceno ma verrà coinvolto anche il comune di Campofilone, in provincia di Fermo.

A chi arriva il messaggio

L'area prevista per l'attivazione di IT-Alert è quella intorno alla diga. Perciò, tutti i cittadini residenti a Massignano e a Campofilone, dovrebbero ricevere il messaggio di allarme. Allo stesso modo, chi transiterà in quei territori dalle 12 fino a un'ora dopo l'invio della notifica verrà allertato.

Data la tecnologia del sistema, che sfrutta le celle telefoniche per consegnare il messaggio a più dispositivi possibili, potrebbero venire coinvolti anche i comuni di Pedaso, Altidona, Lapedona, Monfiore dell'Aso, Ripatransone e Cupra Marittima.

La notifica comparirà direttamente sullo schermo del cellulare con il seguente testo.

'TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST'

Cosa fare quando arriva

Una volta ricevuto, l'importante è non allarmarsi: come dice il messaggio stesso, si tratta di una prova e non di una reale emergenza. Se si vuole ricevere maggiori informazioni sul sistema di allarme pubblico nazionale, sarà possibile cliccare sul link che rimanda alla pagina ufficiale di IT-Alert.

Sulla stessa pagina sarà presente anche il questionario da compilare: tutti i cittadini coinvolti nel test, anche quelli a cui il messaggio non dovesse essere arrivato, sono invitati a compilarlo per aiutare la protezione civile a migliorare il sistema.