Maltempo Marche: allerta meteo per neve, grandine e vento forte

Neve nelle Marche, Cingoli

Ancona, 21 gennaio 2023 – Il gelido inverno è piombato all’improvviso sulle Marche, come in molte altre regioni della penisola. E per il momento non ha nessuna intenzione di attenuarsi. Già oggi una bufera di neve ha travolto parte del Maceratese, con conseguente chiusura delle piste da sci. Nell’Ascolano non va tanto meglio: nelle zone terremotate di Arquata del Tronto, specie nelle frazioni più alte, ci sono oltre 40 centimetri di neve. Mentre a Urbino le scuole sono rimaste chiuse, sempre per neve.

Allerta meteo gialla

Temperature in picchiata, vento forte e precipitazioni, anche nevose, hanno fatto emettere un’allerta meteo gialla per la giornata di domani, domenica 22 gennaio. L’allerta, oltre che le Marche, riguarda altre otto regioni che sono Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria e su settori di Emilia Romagna, Umbria, Campania e Puglia.

Previsto un marcato peggioramento delle condizioni su parte della nostra penisola con precipitazioni sparse e localmente temporalesche. Inoltre l’area di bassa pressione al suolo sull’Adriatico centrale favorirà l’intensificarsi della ventilazione nord-orientale ed una diminuzione delle temperature con conseguenti nevicate fino a bassa quota. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende il precedente. I fenomeni meteo potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

Nevicate sparse e abbondanti

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, sabato 21 gennaio, nevicate da sparse a diffuse, al di sopra dei 200-400 metri su Marche, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria, specie settori nord-orientali, con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti a quote superiori. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Tempeste e mareggiate sulla costa

Sempre dalla serata, si prevedono venti forti o di burrasca nord-orientali sia sulle Marche che sull’Emilia Romagna, con raffiche di burrasca forte, specie sui rilievi appenninici, e fino a tempesta sui settori costieri.

Previsioni meteo