Allerta meteo arancione e gialla in Emilia Romagna: neve, vento e rischio frane. Ecco dove

Bologna, 21 gennaio 2023 – Non allenta la morsa del freddo in Emilia Romagna: allerta meteo arancione per vento, neve e mareggiate in alcune zone della regione per domani, domenica 22 gennaio. Allerta gialla invece per piene dei fiumi e frane in altre aree regionali.

Allerta meteo in Emilia Romagna per neve, vento forte e rischio mareggiate

Neve in appennino e sui rilievi romagnoli fino a 50 cm

Un intenso vortice depressionario porterà precipitazioni a carattere nevoso sul settore appenninico e collinare centro-orientale sino a quote attorno a 100/200 metri e di acqua mista a neve sulle corrispondenti zone di pianura. Sui rilievi romagnoli le precipitazioni potranno essere di moderata o temporaneamente forte intensità con accumuli di neve compresi tra 30-50 cm, mentre nelle altre zone gli accumuli saranno più modesti.

In collina pioggia, nevischio e rischio frane

Nelle aree collinari interessate da pioggia o pioggia mista a neve, si potranno verificare localizzati fenomeni franosi e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, in particolare dei torrenti minori.

Vento forte

E' inoltre previsto un aumento della ventilazione nord-orientale con intensità di burrasca moderata (62-74 Km/h) sul settore costiero e sui crinali appenninici, con intensità più elevate sul settore romagnolo dove potranno raggiungere intensità di

burrasca forte (74-88 Km/h).

Mare molto mosso

Il mare risulterà molto mosso sotto costa e fino a agitato al largo con altezza dell'onda fino a 4 metri. Si prevedono condizioni del mare sotto costa che potranno generare fenomeni di dissesto, erosione e ingressione marina.

Allerta meteo arancione e gialla: il dettaglio

L’allerta meteo è valida dalla mezzanotte del 22 gennaio fino alla mezzanotte di lunedì 23 gennaio.

Allerta arancione per vento sulle province di Parma, Reggio, Modena, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini; per neve e stato del mare sulle province romagnole di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini; per mareggiate sulle province di Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini.

Allerta gialla per piene dei fiumi e frane sempre in Romagna sulle province di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini; per vento sulle province di Piacenza, Parma, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini. Allerta gialla per neve infine sulle province di Parma, Reggio, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini e per lo stato del mare sulla provincia di Ferrara.

Allerta valanghe (gialla e verde)

Allerta valanghe di colore verde in Appennino emiliano occidentale: Ferriere, Ottone e Zerba (Piacenza), Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val Di Taro, Corniglio, Monchio Delle Corti, Tornolo (Parma).

Allerta gialla invece in Appennino emiliano centrale: Ventasso e Villa Minozzo (Reggio Emilia); Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Sestola nel Modense. Inoltre nell’Alto Reno Terme e Lizzano in Belvedere in provincia di Bologna.

Sempre gialla l’allerta valanghe in Appennino Romagnolo: Bagno di Romagna, Santa Sofia, Verghereto (Forlì Cesena), Montecopiolo (Rimini).

