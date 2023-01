Meteo Forlì, neve anche in pianura. Campigna, riaprono le piste da sci

Forlì, 20 gennaio 2023 – Neve su tutto il Forlivese. Stavolta non solo in montagna ma anche in città: dalle ore 10 circa, continuano regolarmente a scendere fiocchi, che hanno già imbiancato tetti e strade in periferia. Per il momento non si segnalano forti disagi, la coltre caduta a terra in pianura è ancora di pochi centimetri.

Neve anche in pianura a Forlì

Più intense le precipitazioni man mano che si sale verso l’Appennino. E il meteo porta con sè anche una buona notizia: è ufficiale l’apertura della stagione sciistica in Campigna (nel territorio comunale di Santa Sofia), dove fino a una settimana fa sembrava ancora autunno, con terra e fango al posto delle piste.

Sabato 21 gennaio sono a disposizione degli appassionati l’impianto di risalita della Capanna, il campo scuola con tapis roulant, l’area bob, il servizio della scuola di sci e noleggio ciaspole. Per il settore è una vera e propria boccata d’ossigeno dopo un dicembre ‘caldo’ che ha bloccato la tradizionale attività. L’area sciistica è raggiungibile con catene a bordo o pneumatici invernali.