Premilcuore, Freddi è il terzo candidato

Roberto Freddi, consigliere comunale di minoranza uscente, è il candidato sindaco di Premilcuore per la lista civica di centrosinistra ‘Amare Premilcuore’. Freddi, 69 anni, attualmente responsabile del circolo locale Pd, ha alle spalle una lunga esperienza politica e amministrativa nel comune dell’alta valle del Rabbi, dove in passato è stato anche assessore. Ecco i nomi della lista: Anna Rita Mantini, Salvatore Valente, Bruno Tassinari, Stefano Ruggeri, Giuseppe Bosi, Nika Mark, Federico Turchi, Lidiano Biserni, Filippo Ruggeri e Francesco Milanesi.

Dopo la crisi del luglio scorso, che si concluse con il ritiro delle deleghe da parte della sindaca Ursula Valmori al vicesindaco Sauro Baruffi, che uscì dalla maggioranza, formando un proprio gruppo in minoranza, sembrava che il Pd fosse intenzionato a formare una lista con Baruffi per andare alle elezioni di giugno con sole due liste. Spiega a questo proposito Milanesi, già sindaco di Premilcuore per due mandati col centrosinistra, a lungo medico del paese e ancora in lista con Freddi ‘come padre nobile’: "La nostra idea di lista interpartitica non è riuscita, anche se devo osservare che in un piccolo paese come Premilcuore non si respira aria di contrapposizione, ma di amicizia". Va notato anche che la lista di Freddi arriva per ultima e senza il nome del capogruppo uscente della minoranza ed ex sindaco Marco Menghetti, dopo quella riconfermata da mesi della sindaca uscente Ursula Valmori, la civica ‘Impegno comunale per Premilcuore’, e quella altrettanto civica completata da alcune settimane da Sauro Baruffi della Lega, ‘Tradizione e Progresso’. I responsabili della lista ‘Amare Premilcuore’ sono impegnati a limare i punti del programma che presenteranno appena pronto. Tuttavia Milanesi anticipa qualche punto fra i più significativi: "Occorre soprattutto mantenere i servizi essenziali per gli abitanti e anche per chi viene nel nostro comune nelle seconde case e in vacanza. A questo scopo vanno intercettati tutti i finanziamenti per non perdere alcuna occasione".

Anche la scuola primaria e secondaria, con alcune pluriclassi? Risponde Milanesi: "Sì, finché è possibile". Per Milanesi vanno "difesi con le unghie e con i denti", anche altri servizi, come "le case di riposo, la piccola forma di ospedale rimasta e la farmacia". Un obiettivo della lista di Freddi è quello di "riportare a Premilcuore il medico di famiglia stabile e residente, perché ora viene quello di Predappio", come "residente è ancora per fortuna il prete che anima la parrocchia non solo per il servizio religioso, ma anche varie attività sociali e formative", aggiunge Milanesi. Con tre candidati a sindaco in campo che cosa potrebbe succedere? Risponde Milanesi: "Il vincitore potrebbe arrivare primo per pochi voti". Come è già avvenuto in passato, quando nel 2009 Luigi Capacci del centrosinistra vinse per 2 voti, su Damiano Bartolini del centrodestra.

Quinto Cappelli