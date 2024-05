Auto razziate nel parcheggio vicino alla stazione

Brutta sorpresa, ieri mattina, per una decina di automobilisti: nella notte, i ladri hanno fatto razzia nell’area sosta tra le vie Andrea Costa e Giovanni Spadolini. Si tratta del parcheggio alle spalle dell’Inps, nelle adiacenze del punto bus e della stazione ferroviaria. I banditi hanno sfondato i vetri per poi prelevare all’interno oggetti di valore: al furto, per le vittime, si somma poi il danno economico all’auto. Sul posto sono intervenuti per i rilievi gli agenti della polizia locale (foto di Alessandra Salieri).