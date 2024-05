Un libro su Bentini, socialista e avvocato del giovane Mussolini

Viene presentato stasera alle 20.45, presso la Casa del Lavoraatore di Bussecchio (via Cerchia 98), un libro per riscoprire la figura di Genunzio Bentini, nato a Forlì nel 1874 e morto a Lodi nel 1943. L’autore è Federico Morgagni, 31enne consigliere comunale ed esperto di storia. La figura di Bentini è interessante: militante socialista, parlamentare e avvocato penalista, a inizio Novecento difese nomi di spicco del suo partito, tra i quali Pietro Nenni e Benito Mussolini, non ancora duce del fascismo. Si battè per i diritti civili, specie a Bologna, dove si trasferì.