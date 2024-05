Forza Italia, ecco la lista: "Da noi proposte concrete. Pichetto Fratin ci dà la carica"

Ha voluto essere presente in città alla presentazione della lista di Forza Italia, il ministro all’ambiente Gilberto Pichetto Fratin, accompagnato dalla deputata Rosaria Tassinari. Nella sede elettorale di piazza Saffi, il ministro ha incontrato i sostenitori di Gian Luca Zattini, salutandoli con qualche consiglio. "Vi voglio dire ciò che mi disse Berlusconi alle mie prime regionali nel 1995: non vergognatevi di imparare un discorso e ripetere sempre le stesse cose a tutti gli incontri pubblici, perché bisogna portare avanti poche idee chiare, sempre quelle. Il meccanismo è un po’ come quello delle pubblicità alla televisione, dove la ripetitività gioca a favore. Poi non esitate a chiedere il voto a tutte le persone che conoscete: vi stupirete, ma c’è anche chi si offende se non lo fate".

"Il ministro è qui per darci la carica – lo presenta Rosaria Tassinari, che è anche candidata alle europee – e per mostrarci la vicinanza del governo. Siamo un partito moderato, centrista ed europeista che può dare tanto al territorio portando avanti quello che è un po’ il nostro motto: essere concreti. L’obiettivo è quello di continuare a collaborare con l’amministrazione e fare il massimo per garantire un secondo mandato a Gian Luca Zattini, con il quale abbiamo già fatto tanto in questi cinque anni". Durante l’incontro si è parlato anche delle elezioni europee che Pichetto Fratin ha definito una "sfida non solo nazionale, ma epocale che inciderà molto per le prossime generazioni".

Tra i candidati in corsa per Strasburgo, c’è anche il forlivese Bruno Molea, presidente nazionale di Aics, a sua volta presente alla presentazione della lista pro Zattini: "Devo essere sincero: non credevo che Zattini avesse la grande capacità di fare quello che ha fatto in un momento delicatissimo come quello dell’alluvione. Il sindaco di Forlì e la sua squadra davvero ci mostrano come si amministra una città che guarda avanti. Una sfida ancora più grande se si pensa che, prima di questi cinque anni, Forlì non aveva più nessun progetto nel cassetto".

"Conto molto su Forza Italia – il commento di Zattini –, anche in considerazione del suo ottimo stato di salute su tutti i livelli. Noi dobbiamo tutto a Berlusconi: se nel 1994 non avesse avuto l’idea di riunire in un partito i ‘non sinistri’, noi oggi saremmo stati tutta un’altra cosa". Molti gli applausi in sala, sia diretti ai candidati che, soprattutto, al sindaco Zattini e all’assessore all’ambiente Giuseppe Petetta, che rispetto a 5 anni fa è direttamente candidato, col ruolo di capolista. "Forza Italia è una bellissima lista rappresentativa – conclude Zattini –. Spero che voi sarete il motore che porterà a una mia riconferma".

Sofia Nardi