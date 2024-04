Forlimpopoli, domani gli ‘Artigiani del passato’ al Museo archeologico

Si terrà domani alle 16,30 al Museo Archeologico di Forlimpopoli l’ultimo appuntamento con ‘Artigiani del passato’, ciclo di laboratori per bambini e famiglie. I piccoli partecipanti saranno guidati alla scoperta dell’arte del mosaicista e realizzeranno con tessere variopinte i loro mosaici, che poi potranno portare a casa. La quota di partecipazione è di 5 euro. Disponibile un biglietto famiglia (2 adulti + 2 bambini) a 12 euro. Partecipazione gratuita per i bambini da 0 a 5 anni. Per informazioni e prenotazioni: 337 118 0314, maf@comune.forlimpopoli.fc.it, www.maforlimpopoli.it.