Con Zelli sulle tracce del Rinascimento

Domani socie e soci del Touring Club Forlì parteciperanno a un’escursione nell’ambito del centro storico alla scoperta delle tracce lasciate dall’epoca rinascimentale su alcuni importanti edifici e sulla storia della città. L’iniziativa è stata promossa da Franco Sami, referente locale del sodalizio, mentre sarà Gabriele Zelli ad accompagnare i partecipanti presso palazzi, cortili, affreschi, logge e porticati edificati fra il 1400 e il 1500 ancora esistenti nonostante i pesanti rimaneggiamenti che subì Forlì con il progetto di costruzione della cosiddetta ‘Terra del Duce’. L’itinerario partirà alle 10.30 da piazza Saffi, dove verrà raccontato l’ampliamento del Palazzo Comunale per volere di Cecco III e Pino III Ordelaffi a metà del XIV secolo, e si snoderà in tutto il centro, San Mercuriale e Rocca di Ravaldino compresi, per concludersi intorno alle 12.30 a Palazzo Albicini dove ha sede il Circolo Aurora.