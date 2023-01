Neve sul Cimone, finalmente piste imbiancate e si scia

Modena, 16 gennaio 2023 – Verso mezzogiorno è iniziata la prima di una serie di nevicate che questa settimana riporterà la neve sulle piste da sci Appenniniche. Il tutto accompagnato dall’arrivo del freddo con minima di meno 5,7 gradi sul Cimone.

Neve sul Cimone

Alle 13 la neve aveva già imbiancato gli impianti di Passo del Lupo sul Cimone, a quota 1500 metri, dove anche ieri si sciava sulla sciovia Betulla. Presto potranno così entrare in funzione altri impianti. "Se anche cadesse solo la metà della neve prevista - dicono alcuni impiantisti - saremmo contenti, dopo il ritardo dell’avvio invernale”.

In effetti le previsioni meteo si aggiornano continuamente, soprattutto sui livelli neve a quote basse mentre in quota ci si aspetta in questi giorni almeno mezzo metro di neve fresca. In Emilia Romagna, dove è stato emesso bollettino di allerta meteo gialla per domani, la situazione comunque dinamica, con previsione oggi di rovesci nevosi oltre i 1200/1500 metri con quota neve in calo nel pomeriggio. Domani (martedì) quota neve in rialzo con precipitazioni che tenderanno a spostarsi anche sulle pianure. Mercoledì precipitazioni sull’ Appennino emiliano con neve nel pomeriggio sotto i 700/800 metri.