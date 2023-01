Maltempo oggi nelle Marche, mareggiate e danni a Pesaro. Slavina nel Maceratese

09:49 Il Misa continua a salire Il Comune chiede ai residenti di evitare gli spostamenti per almeno 3 ore

09:50 Scuole chiuse strutture per l'infanzia da 0 a 3 anni pubbliche e private, a centri diurni per disabili, a servizi di assistenza domiciliare e trasporto socio sanitario del territorio comunale, a tutti gli impianti sportivi comunali, dei luoghi della cultura come la biblioteca e la sospensione dei mercati.

09:55 Supermercati chiusi In via precauzionale, sono state chiuse varie strade come quella che collega Brugnetto a Bettolelle, lo stradone del Misa, ma anche alcuni supermercati come il Centro Commerciale Conad di via Abbagnano, l'MD, il Sì con Te e Amico Market. Chiusi anche l'ufficio postale di via Fratelli Bandiera e il Distretto Sanitario di Via Campo Boario

10:03 Allerta anche per il Nevola Assieme al livello del Misa, che ha superato i tre metri, sta salendo anche quello del Nevola

10:23 Camion in panne per la neve Cinque mezzi pesanti si sono intraversati sulla carreggiata a causa della nevicata all'altezza del Valico di Fossato di Vico, al confine fra Marche e Umbria, nel tratto di Strada Statale 76 di competenza di Fabriano (Ancona).

10:26 Alberi caduti per neve nel Maceratese In provincia di Macerata, pompieri al lavoro per sgombrare strade da rami e piante, ad esempio a Camerino, e per allagamenti a Montecassiano.

10:47 Sottopassi allagati a Senigallia Alcuni sottopassi (via Dogana Vecchia e via Perilli) si sono allagati in città, in corrispondenza con il passaggio della piena, e sono state chiuse altre strade nella zona a scopo precauzionale come la Provinciale Arceviese nel tratto ricompreso nel Comune di Senigallia.

10:48 Chiuso il casello sull’A14 Il casello autostradale A14 sia in entrata che in uscita è chiuso. In alcuni negozi del centro, vicino al fiume, ci si prepara montando paratie di protezione per impedire l'eventuale allagamento.

10:53 Spostamenti pericolosi: massima attenzione In queste ore, riferisce il Comune di Senigallia, “si sono alzati anche i livelli dei fossi a monte del fiume Cesano”, dello stesso corso d'acqua, in particolare nella zona di Ponte Rio (Trecastelli), parallelo a Nevola e Misa, e dunque occorre, “prestare la massima attenzione e limitare gli spostamenti. Si monitora l'evoluzione dei livelli”

10:56 Misa a 20 centimetri dall'esondazione Il livello del fiume all'idrometro di Bettolelle ha raggiunto un livello pericoloso ed è ancora in crescita. La piena non è ancora arrivata in città. Il Comune ribadisce l’appello: tenersi lontano dagli argini e stare in casa

11:25 La piena sta per arrivare a Senigallia: centro presidiato E' attesa per le 11.30 la piena del fiume Misa a Senigallia. Il centro cittadino è presidiato dalle forze dell'ordine, che impediscono l'accesso a persone e veicoli; un tratto della via che conduce dalla stazione al centro storico è chiuso. La furia del vento ha abbattuto due alberi, di grande dimensione, che hanno invaso la sede stradale

11:48 Due ore per il deflusso del Misa Il picco di piena sta interessando il tratto di fiume che attraversa la città. Il decorso è molto lento e stabile. Saranno necessarie almeno due ore affinché il deflusso riesca a riportare il livello idrometrico del fiume Misa nei limiti di sicurezza.

12:14 Nove persone nelle strutture di accoglienza di Senigallia Dopo l'apertura di una struttura di accoglienza al seminario vescovile di Senigallia (Ancona), per accogliere eventuali sfollati a causa del maltempo e della piena del fiume Misa, sono già nove le persone finora accolte. Si tratta di persone che vivono a piano terra nella zona vicino al corso del Misa

13:16 La piena del Misa passa: strade e negozi riaperti Il livello del fiume Misa inizia ad abbassarsi sensibilmente. Riaperte le strade precedentemente chiuse e riprese le attività dei negozi, della biblioteca Antonelliana, degli impianti sportivi comunali e dell’ufficio postale che erano state chiuse dal Comune.

13:17 Domani scuole aperte a Senigallia Domani, martedì 24 gennaio – annuncia il Comune – le lezioni scolastiche si svolgeranno regolarmente in tutte le scuole di Senigallia

14:00 A14: riapre il casello di Sanigallia Riaperto anche il casello di Senigallia dell’A14

14:57 A Pesaro situazione difficile “ma sotto controllo” "La situazione è critica, ma sotto controllo. Il livello del fiume Foglia è alto, ma fortunatamente gli eventi metereologici molto intensi stanno calando", spiega il sindaco di Pesaro Matteo Ricci al termine dell'incontro al Centro Operativo Provinciale con la Prefetta e le Forze dell'ordine.

15:01 Chiuso il casello di Pesaro sull’A14 Resta chiuso al traffico lo svincolo di Pesaro-Urbino, in entrata per chi è diretto verso Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona

15:02 Danni per le mareggiate Danni ingenti alle concessioni balneari lungo il litorale pesarese a causa delle mareggiate: la furia del mare, con onde altre più di 3 metri, ha danneggiato molte strutture degli esercenti.

15:05 La neve ricopre le casette Sae dei terremotati Le casette Sae dei terremotati del Maceratese sommerse dalla neve, dove vivono, dopo oltre sei anni dal sisma, ancora migliaia di persone. A Visso, Ussita, Castelsaltangelo sul Nera, Pieve Torina, Muccia e Camerino, nei viali delle abitazioni provvisorie ci sono anche 80 centimetri di neve.

15:35 Slavina nel Maceratese Una slavina si è abbattuta

stamattina lungo la Provinciale 120 “Sarnano-Sassotetto-Bolognola” (Macerata), in località Passo del Lupo e per questo la strada è chiusa al traffico.