Piove nell’aula del consiglio regionale delle Marche: riunione iniziata con un’ora di ritardo

Ancona, 4 luglio 2023 – Acqua che cade dal soffitto nell'aula del consiglio regionale delle Marche ad Ancona, secchi per raccogliere le perdite e strisciate d'umidità presenti su alcune pareti e in prossimità dei banchi dei consiglieri. Questa è la situazione della seduta consiliare iniziata dalla mattina e che poi si è svolta quasi in costume da bagno.

Comparsa subito in apertura di seduta, la bizzarra circostanza ha ritardato di un’ora l’inizio della riunione per valutare il da farsi. Inizialmente si era considerata l’ipotesi di continuare la discussione in un’altra sala, possibilità emersa dalla riunione dei capigruppo che precede di consueto le sedute. Alla fine i consiglieri hanno optato per proseguire il meeting e adottare misure per aggirare il problema.

Proprio per evitare il gocciolamento di acqua, che proviene in particolare dalla copertura sopra alcuni banchi della maggioranza, alcuni consiglieri si sono spostati in altre postazioni in aula sui banchi della giunta o sull'altra parte dell'emiciclo riservata di consueto alle opposizioni.

Una della cause dell'infiltrazione è probabilmente il maltempo che ha scosso la provincia di Ancona e le Marche in questi giorni. È possibile che siano state rimosse alcune protezioni durante i lavori in corso sulla struttura e in particolare sul tetto dell'edificio, dove si svolgevano le opere. In questa ipotesi può essere che la pioggia caduta venerdì scorso abbia provocato dei ristagni d'acqua sulla parte superiore del palazzo con conseguenti infiltrazioni.

Sono circostanze che comunque dovranno essere verificate.