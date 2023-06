Maltempo nelle Marche: temporali e allagamenti. Allerta gialla anche per sabato

Ancona, 30 giugno 2023 – Il maltempo si è abbattuto oggi nella parte centro-sud delle Marche. Dopo una mattinata soleggiata, nel pomeriggio temporali con conseguenti allagamenti sono avvenuti nelle province di Ancona, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo. Non ci sono state perturbazioni, invece, nel Pesarese. L’allerta meteo gialla è stata prolungata anche per la giornata di domani, sabato 1 luglio.

Macerata

Sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere rami caduti in strada e allagamenti di garage e scantinati. In sei circostanze i pompieri sono entrati in azione nel Maceratese per allagamenti di alcuni locali a Macerata e nella zona di Sforzacosta.

La Provinciale 78 di Passo Ripe San Ginesio si è riempita d'acqua che poi è defluita dopo la fine delle precipitazioni.

Ancona

Anche in provincia di Ancona, disagi nello Jesino dove è caduto un albero a causa del maltempo.

Fermo

In provincia di Fermo, interventi dei vigili del fuoco per allagamenti di garage e scantinati a Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a Mare.

Ascoli

Nell'Ascolano è piovuto copiosamente anche sulla costa, a San Benedetto del Tronto e i vigili del fuoco sono stati alle prese con diverse chiamate da parte di cittadini per disagi dovuti al maltempo.

La maggior parte dei sottopassi è stata chiusa cautelativamente, compreso quello di via Mare. Le unità disponibili della Polizia locale sono impegnate ad impedire gli accessi ai sottovia con le auto di servizio poste di traverso visto che in diversi casi non sono risultati sufficienti i nastri segnalatori e qualcuno si è avventurato ugualmente.

Una vedetta della capitaneria punta la zona del torrente Albula, da dietro gli scogli: un'ampia chiazza marrone che entra in mare dal corso d'acqua.