Ricostruzione post terremoto nelle Marche: Guido Castelli è il nuovo commissario

Guido Castelli è il nuovo commissario alla ricostruzione

Ascoli, 3 gennaio 2023 – L’ex sindaco ascolano ed ex assessore regionale, il senatore Guido Castelli, è il nuovo commissario alla ricostruzione post sisma. La presidente del consiglio Giorgia Meloni, infatti, ha firmato il dpcm per la nomina di Castelli al posto di Giovanni Legnini, suo predecessore, il cui mandato è scaduto lo scorso 31 dicembre.



Il provvedimento della premier, però, deve passare ora il vaglio della Corte dei conti prima della pubblicazione. Dunque, l’ufficialità arriverà nel corso dei prossimi giorni. Le voci sulla designazione di Castelli per il dopo Legnini si rincorrevano ormai da settimane, ma ora la decisione è stata messa nero su bianco. Importante, sicuramente, è stata la sponda fatta dal governatore marchigiano Francesco Acquaroli il quale, più volte, aveva evidenziato il fatto che il senatore di Fratelli d’Italia fosse la persona giusta per ricoprire tale incarico, essendosi occupato di ricostruzione durante il suo assessorato in Regione e provenendo da Ascoli, appunto, uno tra i luoghi più significativi del cratere sismico del 2016.

Tanti, in queste ore, gli attestati di stima nei confronti del neocommissario. A cominciare da quello arrivato dal ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida. “Auguri di buon lavoro al senatore Guido Castelli, nuovo commissario straordinario alla ricostruzione post sisma del 2016 – rivela lo stesso Lollobrigida -. Un compito di rilievo ma soprattutto di grande responsabilità che, ne siamo sicuri, saprà assolvere con serietà, competenza e spirito di servizio, conoscendo in profondità proprio uno dei territori maggiormente colpiti dal terremoto del centro Italia. Il tutto in stretto raccordo con i presidenti delle Regioni Marche e Abruzzo, Francesco Acquaroli e Marco Marsilio, e con il contributo dei tanti parlamentari, a cominciare dal collega Paolo Trancassini, che negli anni si sono battuti senza sosta per dare centralità alla ricostruzione post sisma”.