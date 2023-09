Terremoto nelle Marche, ad agosto 47 scosse: la mappa

Ancona, 1 settembre 2023 – La terra ha tremato ben 47 volte nelle Marche nel mese di agosto 2023. Più di un terremoto al giorno quindi è stato registrato nella regione che, a distanza di sette anni, porta ancora segni della terribile scossa registrata il 24 agosto 2016 di magnitudo 6. La notte più nera dell’Italia centrale che ha fatto 299 vittime di 237 ad Amatrice, 51 ad Arquata e 11 ad Accumoli, 41mila sfollati e danni per 28 miliardi.

La mappa dei terremoti nelle Marche nel mese di agosto: la terra ha tremato 47 volte

La mappa Ingv dei terremoti nelle Marche

Gli ultimi dati, acquisiti dalla mappa della sismicità dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e riguardanti il mese di agosto 2023 non danno un quadro allarmante in termini di potenza delle scosse ma certamente, la paura si è fatta sentire tra gli abitanti che hanno vissuto in prima persona la tragedia del 2016. E fare i conti con questa 47 volte in un mese non è cosa di poco conto.

Certamente è stata avvertita da molti la scossa di magnitudo 3.4 registrata dall’Ingv a 8 chilometri da Cingoli (Macerata), alle 6,32 del 5 agosto 2023, la più forte in termine di magnitudo di tutto il mese. Così non è stato certamente per quella registrata a 4 chilometri da Monte Cavallo, sempre in provincia di Macerata, proprio ieri (31 agosto) di magnitudo 1.5.

Tutte le scosse provincia per provincia

Ventinove le scosse registrate in provincia di Macerata, dieci volte in provincia di Ancona, sei volte in quella di Pesaro Urbino e 4 in provincia di Ascoli Piceno.