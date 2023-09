Terremoto oggi 9 settembre, scossa in mare al largo di Ancona e Pesaro

Ancona, 9 settembre 2023 – Nuova scossa di terremoto in mare nelle Marche: si muove ancora la faglia dell’Adriatico dopo il sisma di magnitudo 3.9 di ieri pomeriggio.

L’epicentro è lo stesso, al largo di Ancona e Pesaro, così come la profondità (6 chilometri).

Stavolta, però, il 2.7 registrato dall’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) non ha fatto oscillare i lampadari, né tremare di mobili (qui la lista degli ultimi terremoti).

L'epicentro della scossa di terremoto in mare al largo di Ancona e Pesaro del 9 settembre, magnitudo 2.7 (Openstreetmaps, Ingv)

La preoccupazione principale riguarda la faglia che sta provocando queste scosse. È infatti la stessa che provocò il sisma del 2022, cioè quelle serie di scosse che investirono la costa a partire dalle 7.07 di mattina del 9 novembre 2022. La prima e più intensa fu di magnitudo 5.7, con epicentro in mare, 30 chilometri al largo della costa marchigiana. La seconda fu di 5.2. Entrambe causarono danni e persone sfollate

La scossa di ieri, di 3.9, è stata sentita molto bene ad Ancona e in parte anche a Fano. Non ci sono stati danni ma, come ha spiegato al Carlino sismologo Emanuele Tondi, la catena degli Appennini si prolunga nel fondale dell’Adriatico, con una struttura simile per morfologia a quella sulla terra ferma. Per questo lo scivolamento delle faglie può avere effetti più gravi se entrano in gioco quelle più vicine alla costa.