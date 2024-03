Tirreno Adriatico oggi nelle Marche: dove passa e orari

Sassoferrato (Ancona), 9 marzo 2024 - Sabato, la tappa 6 della Tirreno-Adriatico sarà quella della fatica, regina di questa edizione. Snocciolata in 180 km, chiederà ai corridori di affrontare i tre gpm e i muri marchigiani da Sassoferrato a Cagli Monte Petrano con arrivo in salita. Una giornata che si aprirà alle 10.30 a Sassoferrato dove il via sarà dato alle 12 per la tappa più dura della Tirreno-Adriatico con arrivo in salita. In tv la diretta dalle 13.05 su Rai Sport HD e dalle 15 su RaiDue.

Lo spettacolo è assicurato, perché certamente Jonas Vingegaard (Team Visma) dopo aver preso ieri la maglia da leader con una bellissima azione, lasciandosi alle spalle, in classifica generale, Juan Ayuso (UAE Team Emirates) a 54" E Jai Hindley (Bora - Hansgrohe) a 1'20", non vorrà certamente lasciare la posizione, lui che ha vinto il Tour de France nel 2022 e 2023.

Il percorso nelle valli marchigiane

Il tracciato si snoda lungo le valli dell’interno marchigiano con continui saliscendi nella prima parte, intervallati da alcune salite importanti come la Forchetta di Valle Avellana e la salita di Pian di Trebbio. Alle pendici del Monte Petrano si scala la breve e ripida salita di Moria (2.5 km circa al 9%) per giungere a Cagli dove inizia la salita finale. Gli ultimi km sono costituiti dalla salita al Monte Petrano, un’ascesa di 10.1 km all’8.1% di pendenza media, ripida nei primi chilometri (fino al 12%), costante nella seconda parte caratterizzata da numerosi tornanti. Giunti in prossimità dell’altopiano sommitale, la pendenza diminuisce.

Tirreno Adriatico: il percorso e gli orari

I ciclisti toccheranno, in provincia di Ancona, Santa Croce (sp.360 alle 12.17), Arcevia (sp.360-sp.14 alle 12.21), Centopiano (sp.15 alle 12.32). Si entra poi nel territorio di Pesaro Urbino toccando Passo di Sterleto - sp.72 (12.45), San Lorenzo in Campo - sp.424 (12.57), Passo Monterolo - sp.424 (13.09), Pergola - v.Kennedy-sp.16 (13.16), Bv. per Serra Sant'Abbondio - sp.42 (13.26), Serra Sant'Abbondio - sp.52 (13.34), Mon. Fonte Avellana (13.46), La Forchetta (13.51), Frontone - sp.42 (14.00), Grumale - sp.42-sp.424 (14.07), Cagli via Flaminia-sp.424 (14.13), Ponte Rosso - sp.3 (14.15), Bv. per Acqualagna - v.Flaminia Nord (14.22), Acqualagna v.Flaminia v.Kennedy-sp.43 (14.25), San Gregorio sp.43 (14.33), Fermingnano sp.4 (14.39), San Silvestro ss.745 (14.47), Urbania v.Michelangelo-sp.21 (14.58), Valico di Monte Romualdo (15.12), Piobbico sp.257 (15.21), Pian di Molino sp. Pianditrebbio (15.32), Pian di Trebbio Serravalle di Carda (15.30) dov’è fissato anche un traguardo volante. Poi si toccherà, Massa sp.28 (15.38), Pianello sp.29 (15.41), Pian di Polea (15.43), Moria (15.50), Palcano (15.54), Cantiano ss.3 (15.57), Uscita per Cagli v.d.Trebbio-v.Flaminia (16.08), Cagli (Torrione Martiniano) : v.d.Vittoria-sp.51 (16.11), arrivo a Monte Petrano alle 16.40.

Le maglie della Corsa dei Due mari

Le maglie di leader della 59esima Tirreno-Adriatico Crédit Agricole al via oggi:

Maglia Azzurra, leader della Classifica Generale, sponsorizzata Italia.it - Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata madeinitaly.gov.it - Jonathan Milan (Lidl-Trek)

Maglia Verde, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Trenitalia - Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il 01/01/1999, sponsorizzata Crédit Agricole - Juan Ayuso (UAE Team Emirates)