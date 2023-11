Ariston, Conad Adriatico e Tod’s: "Le imprese al top nelle Marche"

Ancona, 10 novembre 2023 – Una salda conferma nelle prime tre posizioni della "Classifica delle principali imprese marchigiane 2022". La parte del leone è ancora di Ariston Group, sul podio seguono Conad Adriatico e Tod’s. Non a caso, le uniche tre società regionali che superano il miliardo di euro di vendite. Emerge nel 37esimo rapporto redatto dalla Fondazione Aristide Merloni, che sarà presentato oggi (ore 16.30) a palazzo Ciacchi, Pesaro, in collaborazione con Confindustria. Il report tiene il punto sulla solidità delle realtà più virtuose delle Marche, ricomprese in una speciale graduatoria, che le analizza per i criteri dimensionale e territoriale. Sono considerate le prime cinquecento imprese per valore delle vendite nel 2022: dalle manifatturiere a quelle del settore primario, dalle costruzioni al terziario. Sono società di capitali, cooperative o consorzi. L’anno scorso, la crescita delle vendite è stata inferiore a quella del 2021 (+26,5%), ma ugualmente significativa (+16,1%), tenendo conto dell’incremento dei prezzi e della brusca caduta del Pil dal 2020 a oggi (crescita nel 2022: +3,7% a livello nazionale, +3,5% nelle Marche). Sono tuttavia aumentati i volumi di produzione, accompagnati da un aumento di occupati del 3%.

Dal manifatturiero al settore agroalimentare: la classifica delle migliori imprese (archivio)

I dettagli. Nel 2022, Ariston Group, colosso del Fabrianese che produce apparecchi elettrici ed elettronici, ha registrato la maggiore crescita delle vendite in termini assoluti (391 milioni, variazione percentuale del 19,7%). Conad Adriatico, il cui quartier generale è a Monsampolo del Tronto (Ascoli), ha invece mantenuto la medaglia d’argento raggiunta in pandemia, quando i numeri sono stati irrobustiti dall’andamento favorevole nel mercato della grande distribuzione. Bene anche la fermana Tod’s (Sant’Elpidio a Mare), terza, che ha superato di nuovo il miliardo di vendite (le ultime volte nel 2015 e nel 2016). E il gruppo della famiglia Della Valle gode di buona compagnia nella sub-classifica delle imprese calzaturiere, dove il saldo è positivo per le prime dieci. Scorrendo la graduatoria, al quarto posto sale la fanese Profilglass, che realizza prodotti in metallo e guadagna una posizione: ha registrato la crescita delle vendite più elevata (193 milioni, +24,3%) in termini assoluti dopo Ariston e Api Raffineria (Falconara); poi Magazzini Gabrielli, Acraf, Biesse, Fileni, Goldengas ed Elica. Le prime dieci imprese della classifica superano tutte 500 milioni di vendite, mentre salgono a settanta quelle con oltre 100 milioni (57 nel 2021). Le note dolenti? Dai dati Istat emerge che nel settore manifatturiero il peso degli occupati nelle imprese con oltre 250 addetti è la metà di quanto osservato nelle regioni del nord-ovest e di dieci punti percentuali inferiore della media italiana.