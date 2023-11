Allerta meteo in Emilia Romagna per forti raffiche di vento: ecco dove

Bologna, 16 novembre 2023 – Ancora vento forte e ancora allerta meteo in Emilia Romagna. Dopo una breve tregua il maltempo torna a preoccupare la nostra regione.

Allerta arancione e gialla da oggi

Dalle 12 di oggi, 16 novembre, Arpae ha emanato l’allerta arancione per vento nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì Cesena e Rimini. Allerta gialla invece, ma sempre per vento, nelle province di Piacenza, Parma, Bologna, Ravenna, Forl’ Cesena e Rimini. Dalle ore pomeridiane-serali sono previsti venti sud-occidentali, di burrasca forte (75-88 Km/h) sulle aree montane centro-orientali e di burrasca moderata (62-74 Km/h) sulle aree montane occidentali e sulle aree collinari centro-orientali con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore.

Allerta gialla venerdì 17 novembre

Per il 17 novembre l’allerta meteo è di colore giallo e riguarderà queste province sferzate dal vento: Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini. Nelle prime ore di domani, in particolare, sono previsti residui rinforzi sud-occidentali di vento fino a burrasca moderata (62-74 Km/h) in rapida attenuazione; nelle ore mattutine avremo nuovi rinforzi da nord-ovest fino a burrasca moderata (62-74 Km/h) lungo i settori costieri e sulla pianura romagnola in attenuazione dalle ore pomeridiane.