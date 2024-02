Previsioni meteo, nuova allerta arancione in Emilia Romagna per pioggia

Modena, 28 febbraio 2024 – Il maltempo non dà tregua all’Emilia Romagna, con già diversi i danni in regione in provincia di Ferrara, ponti chiusi e frane nel Modenese al Ravennate. Sotto osservazione, le piene dei fiumi che dalla montagna stanno arrivando a valle e il rischio frane. Situazione ancora più critica in Veneto dove ci sono allagamenti diffusi (video) e case sfollate, soprattutto in provincia di Vicenza.

Allerta meteo in Emilia Romagna: ancora pioggia, preoccupano le piene dei fiumi

Allerta arancione e gialla

Per questo, l’Arpae ha diramato una nuova allerta meteo per criticità idrogeologica e idraulica. L’allerta arancione per piene dei fiumi riguarda le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna. Attenzione particolare alle zone di pianura bolognese, modenese e reggiana.

Allerta gialla per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna sempre per quanto riguarda il livello dei fiumi e per frane e piene dei corsi d’acqua minori. La nuova allerta avrà inizio da mezzanotte di domani, giovedì 29 febbraio e sarà valida fino a venerdì 1 marzo.

Le previsioni meteo: ancora pioggia

Per la giornata di giovedì 29 febbraio sono previste condizioni di tempo perturbato, con precipitazioni diffuse che potranno essere più intense e localmente a carattere di rovescio sui rilievi centro-occidentali.

Rischio piene dei fiumi: si prevedono nuovi incrementi dei livelli idrometrici sui bacini del settore centro-occidentale, che alimenteranno le piene già in atto su Parma, Enza, Secchia, Panaro e Reno, prolungando l'occupazione delle aree golenali e l'interessamento degli argini.

Rischio frane: Saranno possibili fenomeni franosi e di ruscellamento sui versanti, più probabili nelle zone montane centro-occidentali.

Le mappe delle previsioni

