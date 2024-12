Che tempo farà a Capodanno nelle Marche?

Ancona, 30 dicembre 2024 – Capodanno di sole nelle Marche. Domani, ultimo giorno del 2024, in base alle previsioni meteo della Protezione civile regionale, il cielo sarà sereno con temperature in lieve diminuzione. Al mattino nelle aree montane, da nord a sud, sulla cartina compaiono sole e fiocco di neve; l’ideale per le giornate sulle piste da sci. Venti deboli, mare quasi calmo.

Capodanno all'insegna del bel tempo nelle Marche: le previsioni meteo

“Durante la notte e al primo mattino possibilità di gelate nei fondovalle, specie quelli interni, e foschie nel settore costiero settentrionale. Dalla serata e per le successive ore notturne, formazione di foschie o locali banchi di nebbia lungo nel settore costiero centro-settentrionale”, spiega sul sito la Protezione civile. Capodanno con tempo stabile, ma occhio alla nebbia lungo la costa la notte di San Silvestro.

Monte Prata (Castelsantangelo sul Nera)

Le previsioni meteo del primo gennaio

Stesse previsioni per mercoledì. Cielo sereno, precipitazioni assenti, venti deboli e temperature in lieve diminuzione. “Nottetempo e al primo mattino possibilità di gelate nei fondovalle, specie quelli interni. Formazione di foschie o banchi di nebbia durante le ore più fredde della giornata, in particolare nel settore costiero centro-settentrionale”, viene aggiunto. La persistenza di una struttura di alta pressione in sede mediterranea continua a garantire condizioni di tempo stabile anche sulle Marche. Il graduale indebolimento della struttura nella giornata di giovedì determinerà poi un lieve peggioramento del tempo, specie tra le giornate di venerdì e sabato. Quindi è previsto bel tempo domani e il primo giorno del 2025, ma già dal 2 gennaio le condizioni meteorologiche cambieranno.

Quando è previsto un peggioramento?

Giovedì 2 gennaio il cielo sarà parzialmente nuvoloso per banchi di nubi basse, con graduale aumento della copertura da ovest nella seconda parte della giornata. Mare poco mosso, foschie e banchi di nebbia nelle ore più fredde. La tendenza per i giorni successivi prevede possibili condizioni di instabilità atmosferica nelle giornate di venerdì e sabato.

Le temperature di Capodanno

Per domani e mercoledì le temperature previste ad Ancona (alle 14) sono di 10 gradi; ad Ascoli Piceno 14 gradi domani e 13 mercoledì; a Fermo 12 gradi domani e 11 mercoledì; a Macerata 11 gradi domani e 10 mercoledì; a Pesaro entrambi i giorni 9 gradi; a Urbino 12 gradi domani e 10 mercoledì, come pure a Camerino (nel Maceratese).

Neve, sole e voglia di sciare

Si prospettano quindi altre giornate di pienone per Capodanno sulle stazioni sciistiche delle Marche, come è stato da Santo Stefano in poi. Complici neve e sole, grandi e piccini hanno preso d’assalto gli impianti, come non accadeva da anni. Dalla pandemia non si registrava neve a sufficienza. I gestori si dicono soddisfatti per l’avvio di stagione. Ma la speranza è che questa condizione si mantenga nel corso dell’inverno.

Frontignano di Ussita

Il meteo dei prossimi giorni