Temporali forti in Emilia Romagna, scatta l’allerta arancione: le zone colpite

Bologna, 17 ottobre 2024 – Una nuova allerta meteo, questa volta arancione per criticità idraulica, sulle stesse macro-aree occidentali dell’Emilia, ma più ampia e con temporali più intensi rispetto a quella gialla di oggi. Arpae e protezione civile hanno diramato, dalla mezzanotte di domani, 18 ottobre, il nuovo avviso. I temporali forti, che si abbatteranno sulla regione a partire dalla serata di oggi, determineranno piene dei corsi d'acqua nel settore centro occidentale dell’Emilia-Romagna. Tuttavia, secondo il tecnico meteorologo Ampro, Roberto Nanni, “al momento non c’è un concreto pericolo alluvionale o di esondazione dei corsi d’acqua”.

Allerta arancione per criticità idraulica: ecco dove

“Piogge molto abbondanti e diffuse, a partire dalla serata di giovedì 17 ottobre, determineranno l’innalzamento livelli idrometrici sulle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena”, spiega Nanni. Inoltre, su montagne e colline centro-occidentali saranno possibili fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, anche a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti.

Roberto Nanni, tecnico meteorologo Ampro

Allerta gialla: le zone colpite

Diramata l’allerta gialla per piene dei fiumi nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini; per temporali nelle province di Piacenza, Parma, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini.

Le previsioni meteo di domani, 18 ottobre

Domani, 18 ottobre, “il cielo sarà coperto con piogge sparse – spiega Nanni –, possibili brevi rovesci, soprattutto sui rilievi romagnoli”. Nelle ore centrali “assisteremo a una schiarita – prosegue –. Ma dalla sera assisteremo a un nuovo impulso di maltempo”.

Le previsioni meteo di sabato 19 ottobre

Cielo coperto o molto nuvoloso, con piogge diffuse su tutta la regione, localmente anche a carattere temporalesco nelle prime ore del mattino. Le precipitazioni saranno più abbondanti sulle pianura e zona collinare del settore centrale e occidentale della regione, in graduale attenuazione dal pomeriggio.

Tendenza da domenica 20 a mercoledì 23 ottobre

“Il graduale spostamento verso sud dell'onda depressionaria determinerà il ritorno a condizioni di stabilità, con assenza di precipitazioni da lunedì”, spiega Nanni. E anche le temperature tenderanno ad allinearsi alla media del periodo con condizioni di nuvolosità variabile.

Le temperature

“Il vortice ciclonico non ha influito tanto sulle temperature – continua Nanni – la diffusa nuvolosità ha mantenuto le temperature stazionarie. Assisteremo a un abbassamento dei valori sabato 19 ottobre: le minime intorno ai 16 gradi e le massime sui 18-19 gradi. Nella stessa giornata il vento tornerà a soffiare forte da nord-est. I valori delle temperature si rialzeranno a partire da lunedì 21 ottobre, le massime toccheranno i 20-22 gradi”, conclude l’esperto. In tutta l’Emilia-Romagna dal 15 ottobre, è possibile accendere i riscaldamenti, fatta eccezione per Bologna e Rimini, che li accenderanno martedì 22 ottobre.

Previsioni meteo giorno per giorno