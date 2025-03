Acquista oggi un Samsung Galaxy S25 (scontato del 15%) e ricevi IN OMAGGIO un Galaxy A16

Il nuovo Samsung Galaxy S25 rappresenta una delle proposte più avanzate del panorama Android nel 2025. Potente, elegante e progettato per sfruttare al massimo l’intelligenza artificiale, oggi è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 840,65€, con IVA e spedizione incluse. Ma la vera sorpresa è che, acquistandolo entro il 15 aprile, riceverai in omaggio un Galaxy A16 5G, uno smartphone completo che arricchisce ancora di più il valore dell’offerta.

Samsung Galaxy S25 in offerta su Amazon: 840,65€ con Galaxy A16 5G in omaggio

Il Samsung Galaxy S25 è uno smartphone top di gamma che si distingue per le sue caratteristiche tecniche e l’attenzione ai dettagli. Lo schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici in risoluzione FHD+ offre colori intensi, contrasti netti e una fluidità impeccabile grazie al refresh rate dinamico. Il risultato è un’esperienza visiva coinvolgente, ideale per chi guarda contenuti video, gioca o naviga per ore.

La fotocamera da 50 megapixel permette di catturare immagini nitide e dettagliate, con una resa eccellente anche in condizioni di luce sfavorevoli. Il sistema sfrutta l’AI integrata per l’elaborazione intelligente delle immagini, migliorando volti, colori e sfondi in tempo reale. Anche per i video, il Galaxy S25 assicura una qualità elevatissima, con registrazioni stabili e ricche di profondità.

Con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, hai tutta la potenza di cui hai bisogno per multitasking, app pesanti e archiviazione di foto, video e file senza pensieri. La batteria da 4000 mAh assicura un’autonomia affidabile che copre la giornata anche con utilizzo intenso, mentre la ricarica rapida riduce al minimo i tempi di attesa.

La colorazione Icy blue aggiunge un tocco di originalità e freschezza, perfetta per chi cerca un dispositivo elegante ma distintivo. E con 3 anni di garanzia ufficiale Samsung, puoi contare su un supporto prolungato nel tempo.

In definitiva, il Galaxy S25 unisce tecnologia di ultima generazione e affidabilità Samsung, e ora puoi acquistarlo a 840,65€ su Amazon con uno sconto del 15%. Ma ciò che rende l’offerta davvero unica è il Galaxy A16 5G in regalo per ordini effettuati entro il 15 aprile. Un pacchetto perfetto per chi vuole uno smartphone di punta e un secondo dispositivo completo da affiancare o regalare.