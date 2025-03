Allenati come un professionista con questo sensore di frequenza cardiaca, ora su Amazon ti costa il 24% in meno

Cerchi un modo per migliorare i tuoi allenamenti cardio? Prova con il sensore di frequenza cardiaca H9 di Polar. Efficace e discreto per qualsiasi situazione: puoi usarlo in palestra, mentre sei in bici, fai jogging o durante allenamenti di gruppo. Monitora costantemente la tua frequenza cardiaca e in più ti permette di ottenere anche un consumo calorico accurato.

Ma come funziona? In pratica, trasforma il tuo smartphone in un fitness tracker, connettendolo ad app di fitness come Polar beat, Polar club, Pelotn, Nike+ run club e tante altre! Non solo, il collegamento funziona anche con sportwatch, smartwatch o attrezzature e dispositivi di allenamento smart. Tutto grazie alla trasmissione Bluetooth, ANT+ e 5 kHz.

Un'altra buona notizia? Il costo: se lo acquisti ora su Amazon puoi averlo al prezzo bomba di 49€ grazie al 24% di sconto. Può sembrare tanto, ma parliamo di un prodotto di alta qualità indispensabile per chi vuole portare la sua routine di allenamento al livello successivo.

Questo sensore di frequenza cardiaca migliora la qualità del tuo allenamento, ora con il 24% di sconto

Il sensore di frequenza cardiaca H9 di Polar monitora il tuo conteggio calorico e la tua frequenza cardiaca in tempo reale. Grazie a questo cardiofrequenzimetro potrai capire esattamente lo sforzo a cui viene sottoposto il tuo corpo durante l'allenamento, potendolo così adattare in base alle tua esigenze.

La connettività è garantita tramite Bluetooth, ANT+ e 5 kHz, rendendolo compatibile con smartphone iOS e Android, ma anche sportwatch, smartwatch, bike computer o attrezzature e dispositivi smart. E la batteria dura fino a 400 ore.

Paura che possa darti fastidio? Questo sensore è dotato di un comodo elastico ottimo per qualsiasi sport. Non graffia, è morbido, impermeabile e si adatta perfettamente al tuo corpo (basta scegliere la misura corretta tra quelle disponibili). In più, una volta uscito dalla palestra, puoi lavare l'elastico direttamente in lavatrice! E se si rovina, si può sempre sostituire.

Ora su Amazon è tuo a soli 49€ al posto di 64,90€ grazie al 24% di sconto. Non fartelo scappare: aggiungilo subito al carrello!