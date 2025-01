Archiviazione dati in tutta sicurezza con l’HDD di Toshiba da 1 TB in sconto su Amazon

L’HDD Toshiba Canvio Basics da 1TB è uno spazio di archiviazione esterno portatile affidabile e compatto, ed è disponibile su Amazon al prezzo scontato di 57,87€, con un generoso 28% di sconto. È ideale per chi cerca una soluzione pratica per ampliare lo spazio di archiviazione del proprio PC o per chi desidera proteggere i propri dati con un backup sicuro e garantito.

HDD di Toshiba: praticità e convenienza

Con una capacità di 1 terabyte, il Canvio Basics di Toshiba offre spazio sufficiente per archiviare una grande quantità di file, tra cui documenti, foto, video, musica e backup di sistema. Va bene per gli studenti o per i professionisti che necessitano di una soluzione di archiviazione portatile e capiente.

Grazie all’interfaccia USB 3.2 Gen 1, l’hard disk offre velocità di trasferimento dati elevate, garantendo il trasferimento rapido anche di file di grandi dimensioni.

È inoltre retrocompatibile con USB 2.0, assicurando la massima versatilità con dispositivi più datati.

Il Canvio Basics presenta un design minimalista ed elegante in colore nero. Le sue dimensioni compatte e il peso leggero lo rendono facile da trasportare, offrendo una soluzione portatile per i tuoi dati ovunque ti trovi, anche se consigliamo sempre di proteggerlo con una pratica custodia.

Non sono necessari software o configurazioni complesse: basta collegarlo al computer per iniziare subito a utilizzarlo.

Compatibile con sistemi operativi Windows e facilmente formattabile per macOS, questo hard disk è adatto a tutti, indipendentemente dal sistema in uso.

Il Canvio Basics è sinonimo di qualità e affidabilità grazie alla lunga esperienza di Toshiba nel settore. Praticamente è una scelta sicura per i backup e per l’archiviazione a lungo termine.

Con un prezzo di soli 57,87€ e uno sconto significativo del 28%, il Toshiba Canvio Basics da 1TB rappresenta un’opportunità imperdibile per portarsi a casa un hard disk esterno di alta qualità a un costo veramente irrisorio.