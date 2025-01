Ascolta la musica ovunque tu voglia con la cassa Bluetooth di Soundcore (costa pochissimo su Amazon)

Soundcore Select 4 Go è una cassa Bluetooth di nuova generazione ultra portatile che combina suono potente, resistenza e versatilità. Con una potenza di 5W, un’autonomia fino a 20 ore e con la certificazione IP67, questa mini cassa è perfetta per accompagnarti in ogni situazione, che sia un’escursione, un viaggio o una giornata all’aperto. Ora disponibile su Amazon a soli 21,99 euro, con uno sconto dell’8%, è un’offerta a tempo limitato da non perdere.

Soundcore Select 4 Go: il tuo compagno perfetto per ogni avventura a soli 21,99€

Nonostante le dimensioni compatte, Soundcore Select 4 Go offre un suono potente e cristallino da 5W, così la troverai perfetta per l’ascolto della musica, di un podcast o un audiolibro. La qualità audio di questo gadget garantisce un’esperienza immersiva anche in ambienti rumorosi.

Con una durata della batteria fino a 20 ore, puoi godere della tua musica preferita tutto il giorno senza doverti preoccupare di ricaricarla. È perfetta per le lunghe escursioni in montagna o le serate in compagnia.

La certificazione IP67 rende questa cassa impermeabile e resistente alla polvere, così potrai usarla in piscina, in spiaggia o durante le tue avventure all’aria aperta. In più sappi che è galleggiante così la potrai portare anche in piscina. Grazie al design ultra portatile, questa cassa è leggera e facile da trasportare. Entra comodamente in uno zaino o in una borsetta; praticamente è l’accessorio ideale per chi è sempre in movimento.

Con un costo irrisorio di soli 21,99 euro, con uno sconto dell’8%, questa cassa di Soundcore è il best buy del giorno; è il device perfetto se ami ascoltare musica. È l’opportunità perfetta per acquistare un gadget di nuova generazione ad un prezzo bassissimo. Inoltre, con il servizio di Prime, potrai beneficiare della consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.